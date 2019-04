Stiri pe aceeasi tema

- "O minte intortocheata care nu va face altceva decat sa creeze instabilitate in continuare in tara", a spus Basescu. Traian Basescu a vorbit, sambata, in deschderea discursului sau de la prezentarea candidatilor PMP la alegerile europarlamentare, despre remenierea guvernamentala. "Ce-i…

- "Doamna prim-ministru (...), dupa lege, nu poate sa ceara demisia, ca a cere este la modul imperativ ori demisia este o decizie personala, dar vointa dansei am vazut-o, in sensul de a pune capat acestui 'interimat', adica similara unei cereri de demisie. Am asigurat-o ca astazi voi reflecta si pana…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca ia în considerare schimbarea celor trei miniștri prin restructurare guvernamentala, respectiv prin vot direct în Parlament, pentru a evita semnatura lui Klaus Iohannis, potrivit Mediafax. „Revocarea unui ministru…

- Eugen Nicolicea, propus la justiție Eugen Nicolicea. Foto: Agerpres Premierul Viorica Dancila i-a transmis în aceasta seara președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniștri la Justiție, Fonduri Europene și la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Totodata,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis, miercuri seara, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor ministri de la Justitie, Fonduri Europene si de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Totodata, premierul a transmis catre Administratia Prezidentiala propunerea de revocare…

