PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 2 - 8 SEPTEMBRIE Principalele evenimente din saptamana 2 - 8 septembrie:



*** Parlamentul incepe luni cea de a doua sesiune ordinara din acest an.



Deciziile de convocare a celor doua Camere intr-o noua sesiune parlamentara au fost publicate in Monitorul Oficial.



In prima sedinta a fiecarei Camere se alege noua componenta a Birourilor permanente, adica vicepresedintii, secretarii, chestorii acestor foruri. Alegerea membrilor Biroului permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, in conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuratiei politice si negocierii liderilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 - 18 august: *** PSD urmeaza sa decida saptamana viitoare cine va prelua portofoliul Internelor, care este detinut interimar de Mihai Fifor. "Este o decizie pe care o vom lua impreuna cu colegii nostri din Comitetul Executiv al partidului. (...)…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 5 - 11 august: *** In saptamana care urmeaza ar putea fi aprobata rectificarea bugetara. "31 iulie a fost termenul pe care noi, initial, l-am propus pentru aceasta rectificare. Stiti foarte bine, sedinta CSAT a fost putin…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 iulie: *** Conducerea PSD se reuneste marti, 23 iulie, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat in cadrul unui congres al partidului anuntat pentru data de 3 august. Marti,…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 15 - 21 iulie: *** Inscrierile pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 incep luni, 15 iulie, urmand sa se incheie pe 19 iulie. Pe 26 iulie este prevazuta inscrierea candidatilor care au promovat examenele…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 8 - 14 iulie: *** Primele rezultate la sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat vor fi afisate luni, la ora 12,00, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro. In acest an, un numar de 136.087 de candidati…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 1 - 7 iulie: *** Parlamentul se reuneste, de luni pana vineri, in sesiune extraordinara. * Printre prioritati se numara proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate, care joi a primit…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 24 - 30 iunie: *** Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala se va reuni intr-o noua sedinta luni, la ora 14,00, pentru a…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 10 - 16 iunie: *** Parlamentul va lucra saptamana viitoare dupa un program modificat, avand in vedere sarbatoarea Rusaliilor pentru credinciosii catolici. * Senatorii vor lucra luni in circumscriptiile electorale. Ziua de marti, 11 iunie, se va…