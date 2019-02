PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 11 - 17 FEBRUARIE Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 11 - 17 februarie:



*** Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita revin luni, 11 februarie, la cursuri, dupa vacanta intersemestriala.



Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, urmatoarea vacanta, cea de primavara, este programata in perioada 20 aprilie - 5 mai, iar vacanta de vara intre 15 iunie si 15 septembrie.



In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene pot aproba



