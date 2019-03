Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla pe Transporturi, initiata de PNL si PMP, va fi dezbatuta lunea viitoare de plenul Camerei Deputatilor si va primi votul final miercuri, scrie Agerpres. Decizia a fost luata in sedinta Biroului permanent al Camerei. Deputatul liberal Lucian Bode a anuntat, miercuri,…

- "Inaintam motiunea simpla "Mandatul ministrului Cuc cu numarul 3 este unul de nota 3", initiata de deputatii PNL si PMP", a anuntat, in plen, deputatul liberal Lucian Bode. "Poate sunteti surprinsi ca, la o luna de la preluarea mandatului de ministru al Transporturilor de catre dl Razvan Cuc,…

- Teodorovici a spus ca opoziția a greșit titlul moțiunii simple intitulata „Lacomia pesedista submineaza economia nationala” și ca aceasta ar fi trebuit sa se numeasca „Demagogia PNL-ista si USR-ista submineaza economia nationala”. Ministrul s-a exprimat dezamagirea ca opozitia permite „evidentierea…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 - 24 martie: *** Plenul Camerei Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Intitulata "Lacomia pesedista submineaza economia nationala", motiunea a fost initiata de USR, PNL si PMP. Votul…

- Documentatia privind proiectarea si executia liniei de metrou spre aeroportul Otopeni, Lotul 1, va fi urcata de Metrorex in SEAP/SICAP, la inceputul saptamanii viitoare, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. "In primele zile ale saptamanii viitoare, Metrorex va urca, in SEAP/SICAP, documentatia…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 4 - 10 martie: *** Premierul Viorica Dancila va fi prezenta luni in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", la dezbaterea intitulata "Opriti Ordonanta Lacomiei, ordonanta care baga Romania in faliment". Principala tema este OUG 114/2018…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 4 - 10 februarie: *** Parlamentul incepe de luni activitatea in prima sesiune ordinara a anului. Ca la inceputul fiecarei sesiuni ordinare, va fi aleasa noua componenta a Biroului permanent din cele doua Camere. Propunerile nominale pentru functiile…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 21 - 27 ianuarie: *** Un nou termen in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, este programat pentru luni la Inalta Curte de…