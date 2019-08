Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Viorica Dancila a anunțat, sâmbata, ca România ar putea cere din nou portofoliul politicilor regionale, având în vedere ca mandatul nu a fost dus la termen, precizând ca a înțeles ca "ar fi de preferat cu un comisar femeie pentru ca am obține un portofoliu…

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- Comisia Europeana a publicat miercuri previziunile economice de vara."Economia europeana urmeaza sa inregistreze in 2019 al saptelea an de crestere consecutiva, preconizandu-se in acelasi timp si o expansiune a PIB-ului tuturor statelor membre. In zona euro, cresterea a fost mai puternica…

- Comisia Europeana de la Bruxelles a dat un comunicat de presa European Economic Forecast Spring 2019 in care se preconizeaza ca, pentru al șaptelea an la rand, economia europeana iși va continua dezvoltarea și in acest an, Produsul Intern Brut ( PIB-ul) urmand sa creasca in toate statele membre ale…

- Operatorul britanic de telefonie mobila Vodafone Group Plc urmeaza sa primeasca aprobarea Comisiei Europene pentru tranzactia de 22 de miliarde de dolari vizand preluarea activelor Liberty Global Plc din Germania si Europa Centrala, inclusiv Romania, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse din…

- Cele 28 de state membre care formeaza Uniunea Europeana au deja un buget UE comun, care este stabilit odata la sapte ani si este echivalent cu 1% din Venitul National Brut al blocului comunitar. Insa ideea este ca cele 19 state membre ale zonei euro sa aiba un buget separat care sa fie folosit ca…

- Norica Nicolai - numarul unu pe lista ALDE la alegerile europarlamentare a iesit din sectia de votare. Iata ce a declarat jurnalistilor Norica Nicolai: 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii…

- Candidatul numarul 1 pe lista USR PLUS a iesit din sectia de votare. Acesta a facut o serie de declaratii jurnalistilor aflati acolo. 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii isi vor alege reprezentantii…