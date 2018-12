Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii financiari membri ai Chartered Financial Analyst Romania (CFA) estimeaza ca ROBORUL iși va relua creșterea in 2019, ceea ce va insemna rate și mai mari la creditele in lei, in timp ce cursul euro va atinge 4,74 lei peste 12 luni. Un sondaj realizat in randul analiștilor financiari CFA arata…

- BERBEC: Vor da lovitura, sunt norocoșii și se va produce un salt calitativ in viața lor. Nu e de azi pe maine. TAUR: Sunt sfatuiți sa fie pregatiți pentru niște schimbari majore, se drege busuiocul la final de an. GEMENI: Primesc un sfat, sa lase la o parte toate fricile și grijile…

- In judetul Dambovita, in anul scolar 2018-2019 sunt cuprinsi in forme de invatamant profesional si tehnic peste 10.000 de elevi, care se pregatesc in domenii diverse, pornind de la industrie alimentara si turism pana la productie media, protectia mediului, mecanica, electric, electronica-automatizari,…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman a desfasurat, in primele 9 luni ale anului 2018, 937 actiuni de control si a verificat produse alimentare si nealimentare in valoare totala de 3.538.159 lei constatand ca: in 623 cazuri (reprezentand 66,49 % din numarul operatorilor economici…

- BERBEC: Sunt tumultosi si primesc un sfat clar: sa aiba rabdare pentru ca lucrurile benefice nu vin decat la cei care stiu sa astepte. TAUR: Iar are saptamana cu ceva intarzieri si rasturnari de pozitie. Sa se relaxeze si sa nu isi mai faca griji fata de sanatatea unei persoane dragi.…

- Masurile de creștere a gradului de informare a francizorului și francizatului s-au aflat, ieri, pe ordinea de zi a ședinței Executivului, care a aprobat proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei cu modificarile si completarile…

- Agentii economici care vor participa la bursa locurilor de munca pentru absolventi, organizata vineri de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Olt, au anuntat ca au 573 de locuri de munca vacante in industrie, constructii si servicii. Potrivit purtatorului de cuvant…