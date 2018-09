Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 15-21 septembrie 2018. Accent pe zodia Varsatorului Berbec Intre 15 și 17 septembrie la pranz, perioada de entuziasm cu privire la un proiect de viața, mai ales in ipostaza studiilor sau a activitaților care permit progresul prin cunoaștere, din care, uneori, strainatatea…

- Previziuni Urania pentru perioada 1 – 7 septembrie 2018. Mercur va intra in zodia Fecioarei Ce ne rezerva astrele in urmatoarea saptamana, aflam de la Urania: Berbec Intre 1 și 2 septembrie dimineața, calcule banești, efort de stabilizare materiala prin economie, bun plasament, studiul pieței. Intre…

- Berbec Intre 25 și 26 august dimineața, surprize neplacute de la prieteni. Unele cunoștințe pot vorbi, pot acționa intr-un fel care le va displace Berbecilor ori aceia vor trece prin clipe stranii de viața care se pot reflecta și asupra nativilor. Intre 26 august, dupa ora 8:33, și seara zilei…

- Previziuni Urania pentru perioada 25 – 31 august 2018. Luna Plina in Pești. Berbec Intre 25 și 26 august dimineața, surprize neplacute de la prieteni. Unele cunoștințe pot vorbi, pot acționa intr-un fel care le va displace Berbecilor ori aceia vor trece prin clipe stranii de viața care se pot reflecta…

- Previziuni Urania pentru perioada 4 – 10 august 2018. Luna Neagra va intra in zodia Varsatorului. Venus va intra in zodia Balanței. Berbec Intre 4 și 6 august, in zorii zilei, posibile evenimente neprevazute cu consecințe financiare. Mecanismul de redresare baneasca va cunoaște alterari din seara zilei…

- Previziuni Urania pentru perioada 28 iulie – 3 august 2018. Saptamana fara evenimente astrologice deosebite. Berbec Intre 28 și 30 iulie noaptea, situații mai puțin obișnuite in care nativul se poate afla din cauza unui prieten; ipostaze de viața care uimesc, privitoare la relația lor cu unii cunoscuți,…

- Berbec Intre 21 și 22 iulie, la pranz, preocupari legate de obținerea unui avantaj material, suspiciuni cu privire la o persoana sau la un grup de indivizi care ar putea sa-l pacaleasca pe nativ. Intre 22 iulie, dupa ora 13:13′, și inceputul zilei de 25 iulie, posibile vești din strainatate,…

- Previziuni Urania pentru perioada 21 – 27 iulie 2018. Soarele va intra in zodia Leului. Mercur va intra in mișcare aparent retrograda. Luna Plina in Varsator. Berbec Intre 21 și 22 iulie, la pranz, preocupari legate de obținerea unui avantaj material, suspiciuni cu privire la o persoana sau la un grup…