- Proiectul integrarii europene ”a murit” duminica, odata cu infrangerea listei proeuropene a lui Emmanul Macron de catre cea a extremei drepte franceze din Rassemblement national (RN),apreciaza fostul consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon, foarte criticat de majoritatea aflata la putere in Franta…

- Agentia Meteorologica a Japoniei a anuntat vineri ca tiparul fenomenului El Nino va continua sa se manifeste in perioada urmatoare si ca exista 80% sanse ca acesta sa se extinda si in emisfera nordica pe durata lunilor de vara, informeaza Reuters, citeaza realitatea.net.

- Liderii Partidului National Liberal, principala formatiune care il sprijina public pe Klaus Iohannis in demersul sau de a convoca un referendum in aceeazi si cu alegerile europarlamentare, nu sunt deloc optimisti in privinta rezultatului consultarii populare. Surse din cadrul partidului au declarat,…

- Increderea mediului de afaceri in evolutia economiei romanesti scade pe zi ce trece, managerii estimand ca, pana in primavara viitoare euro va fi de aproape 4,85 lei, iar inflatia va ajunge la circa 3,72%.

- Costurile de finantare ale datoriei publice au crescut de la mijlocul lui 2017, iar nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa urce gradual, ducand la riscuri de sustenabilitate a datoriei pe termen mediu, arata Comisia Europeana. Prognoza face parte din raportul de ţară dedicat României…