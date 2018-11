Stiri pe aceeasi tema

- Turcia si Argentina vor trece printr-o contractie semnificativa in urmatoarele trimestre, pe masura ce ritmul de crestere va incetini in economiile avansate si emergente, a avertizat agentia de evaluare Moody's Investors Service intr-un raport publicat joi, informeaza Bloomberg. Pe măsură…

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit...

- Banca Centrala a Turciei si-a majorat, miercuri, in mod semnificativ prognoza de inflatie pentru acest an si anul viitor, si totodata a promis ca va continua sa inaspreasca politica monetara daca va fi nevoie, transmite Reuters.

- Lira sterlina ar putea suferi o „scadere dramatica“ daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana in lipsa unui acord, a avertizat Jon Cunliffe, viceguvernator al Bancii Angliei, potrivit Bloomberg. Directia monedei este dictata de negocierile cu UE, valoarea sa actuala reflectand un numar…

- Pentru Europa emergenta, daca 2017 a fost anul cresterilor economice record sI al exuberantei, 2018 si 2019 vor fi anii marii incetiniri, se arata in prognoza economica de toamna a Fondului Monetar International, unde se arata, printre altele, ca Turcia se apropie de stagnare, Iranul asediat economic…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a calificat acordul ruso-turc privind crearea unei viitoare 'zone demilitarizate 'in provincia Idlib drept o 'masura temporara', asigurand ca acest ultim bastion al rebelilor - care au inceput sa-si retraga armele grele - 'va reveni' sub controlul regimului, potrivit…

- "Vantul razboiului inca bate si ajung la noi vesti ingrijoratoare cu privire la riscurile unei posibile catastrofe umanitare in Siria draga inimii noatre, in provincial Idlib", a spus Suveranul Pontif, duminica, in fata miilor de credinciosi stransi in piata Sfantul Petru. Papa Francisc a facut apel…

- Turcia a dublat tarifele la unele importuri din Statele Unite precum autoturismele, alcoolul si tutunul, in ceea ce potrivit vicepresedintelui turc este un raspuns deliberat la ''atacurile'' americane asupra economiei turce, informeaza miercuri Reuters. Masura intervine…