Stiri pe aceeasi tema

- Economia germana va pierde probabil din avant in trimestrul doi din 2019, dupa un avans solid in primele trei luni ale anului, a anuntat luni Bundesbank (banca centrala a Germaniei), transmite Reuters. Germania, cea mai mare economie europeană, a revenit pe creştere în primele trei luni…

- Germania, cea mai mare economie europeana, a revenit pe crestere in primele trei luni din 2019, datorita avansului mai ridicat inregistrat in domeniul constructiilor si al cheltuielilor gospodariilor. Economia germana a inregistrat o expansiune de 0,4% in primul trimestru din 2019, dupa o…

- Guvernul Germaniei a redus la jumatate estimarea privind avansul celei mai mari economii europene in 2019, reflectand incetinirea din ce in ce mai accentuata din industrie, care afecteaza exporturile, transmite presa internaționala. Executivul de la Berlin se aşteaptă o expansiune a economiei…

