Erste Group estimeaza ca, anul viitor, leul va trece de pragul de 4,7 unitati/euro si va ajunge aproape de 4,8 lei/euro, dupa ce in ultimele 12 luni a variat in intervalul 4,63-4,66/euro. In acest context, Erste se asteapta ca BNR sa-si reduca opozitia la deprecierea cursului, in conditiile in care reducerea inflatiei in interiorul tintei de 1,5-3,5% nu-i ofera motive pentru cresterea dobanzii cheie anul viitor de la nivelul curent de 2,5%, scrie profit.ro . Rata anuala a inflatiei a scazut de la niveluri de peste 5% in mare parte a anului la 3,4% in noiembrie, dupa ieftinirea petrolului si…