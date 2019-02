Stiri pe aceeasi tema

- Costurile de finantare ale datoriei publice au crescut de la mijlocul lui 2017, iar nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa urce gradual, ducand la riscuri de sustenabilitate a datoriei pe termen mediu, se...

- Scandalul in legatura cu bugetul pe 2019 intra in prelungiri. In premiera pentru Romania, presedintele contesta la Curtea Constitutionala legea prin care s-au impartit banii tarii. ″Actul, încalca atât Constituţia, cât şi angajamentele faţă de Uniunea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat, vineri, proiectul de buget pentru acest an, aprobat vineri de Guvern, care prevede o crestere economica de 5,5%, un castig salarial mediu brut de 5.163 lei, un deficit bugetar in scadere la 2,55% si atingerea unui numar al salariatilor de 5,282…

- Un proiect de modificare a legii privind prestatiile sociale pentru copii a fost adoptat astazi în prima lectura de catre Parlament. Acesta presupune plata unei alocatii lunare pentru fiecare copi, de la nastere pâna la 18 ani. „Se prevede plata unei prestatii platite…

- Astfel, Legea sanatații urmeaza a fi modificata prin adaugarea unui nou titlu destinat exclusiv dosarului electronic. Problema de neconstituționalitate legata de dosarul electronic de sanatate (DES) este pe cale de a fi rezolvata, fiind nevoie ca un nou set de reglementari adoptate de Guvern in toamna…

- București, 28 ianuarie 2018. Comisia Europeana a aprobat, la data de 24 ianuarie 2019, clasarea a doua proceduri de infringement din domeniul protecției mediului, declanșate impotriva Romaniei in anii 2017 și 2018. Este vorba despre: Cauza 2017/0184 – acțiune in constatarea neindeplinirii obligațiilor…

- Victor Ponta a spus ca proiectul legii pensiilor este „cu siguranta cea mai importanta lege din acest an”, intrucat afecteaza direct 10 milioane de romani. „Legea pensiilor, daca se adopta, trebuie sa iasa bine, cei 16 deputati Pro Romania am depus niste amendamente care sunt esentiale pentru…