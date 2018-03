Previziuni ROBOR 2018: Cum va evolua rata la banca pe parcursul anului?

Stiri pe aceeasi tema

- ”Leii din Banat” au fost invinși in ultima runda a sezonului regular al Ligii Naționale. Gazda U-BT Cluj Napoca s-a impus cu emoții, scor 93-91 (40-50), dupa ce BC SCM Timișoara a avut și 17 puncte avans in sfertul 2. Finalul partidei a fost foarte tensionat, ”principalul” ”leilor”, Tudor Costescu,…

- Andrei Leonte a revenit cu o noua piesa, lansand la Cinema City VIP din ParkLake videoclipul-scurtmetraj „Dragoste in haine de casa” – o piesa emotionanta, care dezvaluie povestea de dragoste ce a inspirat trilogia muzicala inceputa in 2016. Piesa este compusa de Victor Razvan Alstani, iar versurile…

- Inflatia trebuie inteleasa ca o crestere generalizata a preturilor, insa este un indicator foarte important, deoarece, cu cat majorarea preturilor este mai mare, cu atat puterea de cumparare a cetatenilor scade si, implicit, si nivelul de trai. Acest indicator este relevant si pentru investitii,…

- In contextul luptei grele care se preconizeaza pentru salvarea de la retrogradare, conducerea Forestei a decis sa-l readuca la echipa pe senegalezul Issaga Diallo. In varsta de 31 de ani, Diallo a fost unul dintre jucatorii de baza ai gruparii sucevene in turul campionatului, evoluand pe posturile ...

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Orele petrecute in fața calculatorului, cititul sau condusul autoturismului pe timpul nopții, stresul in exces și factorii de mediu pot avea efecte negative pentru sanatatea ochilor. Astfel, apare oboseala oculara, problema frecvent intalnita care se manifesta printr-o serie de simptome la nivelul ochilor,…

- Gabriel Tamas a intrat intr-un conflict cu suporterii echipei adverse, cu care a schimbat replici dure. Fundasul a fost indepartat cu greu din acea zona de colegii sai. Gabriel Tamas, dezvaluiri picante: Ma doare putin ficatul, dar sunt cel mai bun! Cum i-a impresionat pe Roy Hodgson si Di…

- Se intampla minuni in cazul lui Alex, copilul de 9 ani, aflat in coma si izgonit din spitalul de la Oradea si adus la Bucuresti. Neurochirurg Mircea Gorgan, ii urmareste evolutia,si este convins ca baiatul va face progrese semnificative, intr-un an, cu recuperare intr-un centru specializat. Mai intai,…

- Culori puternice, materiale vaporoase, croiuri inedite – este clar, tendintele in moda ale sezonului primavara-vara 2018 suna promitator. Sigur vei gasi o zona stilistica in care sa te regasesti! Colectiile de haine de dama pentru noul sezon deja au inceput sa-si faca simtita prezenta in magazine, asa…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,09% la trei luni, de la 2,08% luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea din 27 decembrie…

- 18 februarie 1916 a fost ziua in care a murit prima regina a romanilor, regina Elisabeta, la doi ani dupa moartea sotului ei, regele Carol I. „Adevarul“ va ofera miercuri, 21 februarie, editia de colectie „Adeverul“ din 19 februarie 1916, care a titrat pe prima pagina, alaturi de detaliile Bataliei…

- Potrivit statisticii, fructele proaspete s-au scumpit in prima luna a acestui an cu 3,10%, in comparatie cu luna anterioara, legumele si conservele din legume - cu 2,58%, la fel si citricele si alte fructe meridionale. De asemenea, pretul la fasolea boabe a crescut cu 1,58%, iar la cartofi cu 1,32%.Pe…

- Cand scriam, in iunie 2017, in articolul "Mausoleul din Dumbravița a papat banii europeni degeaba", ca "serialul dezvaluirilor facute de Renașterea banațeana pe tema ilegalitaților... The post Mascarada intr-o primarie de langa Timișoara, autoritațile inchid ochii! Inregistrari audio și video appeared…

- Cel mai dur reality - show din Romania a luat startul aseara, la Antena 1. Concurenții au inceput aventura vieții lor in forța, au avut de parcurs primele trasee și a fost supuși primelor probe din concurs. Finalul a fost unul fericit, caci nicio echipa nu a fost eliminata!

- Europa pentru trimestrul IV din 2017. La finalul anului 2017, increderea consumatorilor din Europa a continuat sa creasca ușor. In decembrie, indicele climatului de consum calculat de GfK pentru cele 28 de state din UE a atins valoarea de 21,1 puncte – cea mai ridicata din ultimii 10 ani. La finalul…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea majora de patru sau cinci ori dobanda cheie anul acesta, ajungand la finalul anului la 3%, a declarat, joi, Francois Blogh, director general al BRD-Groupe Societe Generale, intr-o conferinta de presa. "Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie.…

- Banca Naționala a Romaniei ar putea mari dobanda cheie de patru sau cinci ori anul acesta, astfel incat ea sa atinga nivelul de 3%, este de parere, Francois Bloch, director general al BRD-Groupe Societe Generale. Declarația bancherului, vine in contextul in care, chiar ieri, BNR a decis majorarea dobanzii…

- Marius Briceag (25 de ani) poate ajunge la finalul sezonului langa Cosmin Moți și Claudiu Keșeru la Ludogoreț. Pana sa-l transfere pe Baluța, Craiova are șanse importante sa se desparta de un alt fotbalist, fundașul stanga, Marius Briceag. Daca totul va decurge normal, atunci echipa lui Keșeru și a…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 137 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatorasistent medical generaliststudii postlicealeatestat libera practicaCAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE LACU SARAT BRAILAStatiunea Lacu Sarat Ale...

- Anamaria Prodan a confirmat faptul ca transferul lui Florin Nița s-ar putea oficializa in scurt timp. Surpriza insa, cehii s-au interesat și de Andrei Vlad, insa prețul cerut de FCSB a fost cu mult peste puterile Spartei. "Sparta Praga are un patron foarte bogat. Au realizat ca daca vor performanța…

- Moneda nationala isi va reveni pana la finalul anului, ajungand aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un nivel mai mic decat cel din…

- Prezentatorul emisiunii “Ochii din umbra”, țintuit la pat din cauza unei raceli puternice. Acesta , care revine cu un nou sezon duminica, 4 februarie , de la ora 23:15, trece printr-o perioada destul de delicata. Potrivit marturisirilor facute in cadrul unui interviu, fostul concurent de la „Big Brother”…

- Protestul din Piata Victoriei s a incheiat in jurul orei 21,00, cu o Hora a Unirii, in care s au strans cei aproximativ 100 de manifestanti ramasi in zona, transmite Agerpres.ro In punctul maxim al manifestatiei de miercuri, in Piata Victoriei s au aflat in jur de 700 800 de persoane. Inarmati cu steaguri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record. Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Pe piata valutara interbancara…

- Escrocherie cu “mortul” viu la Vaslui, acolo unde un barbat a strans bani de la vecini sub prtextul ca nu are bani sa iși inmor,anteze soția. Mai multe persoane din Vaslui au fost, zilele trecute, victimele unei escrocherii. Un barbat de etnie roma le-a batut la ușa, dandu-se drept un vecin de la o…

- Garanti Bank anticipeaza ca rata de crestere a produsului intern brut (PIB) va incetini anul acesta la 4%, de la 6,5% in 2017, pe fondul ritmului de crestere mai lent al industriei si comertului, corelat cu o posibila incetinire a economiilor Germaniei si Italiei, doua dintre primele trei destinatii…

- Doi șoferi au scapat ca prin urechile acului, dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au ciocnit violent. Accidentul s-a produs noaptea trecuta in apropiere de satul Mitoc din raionul Orhei.Cel mai mult au avut de suferit, insa automobilele care au fost facute zob.

- Bojan Golubovic, fostul atacant al formatiei Gaz Metan Medias, va face parte din lotul echipei de fotbal FC Botosani, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele de onoare al clubului, Cornel Sfaiter. Potrivit acestuia, Golubovic s-a alaturat, marti, lotului condus de Costel Enache…

- ♦ Guvernatorul Mugur Isarescu a sustinut ieri ca majorarea dobanzii nu bruscheaza economia l Guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,5%. Decizia boardului BNR de a majora dobanda-cheie la 2% pe an dupa o pauza de un de­ceniu, nu bruscheaza eco­no­mia, calmeaza anticipatiile…

- Angela Merkel și Martin Schulz, duminica, la inceperea discuțiilor pentru formarea noului guvern La Berlin, au demarat duminica cele cinci zile de discuții ce reprezinta negocierile preliminare pentru formarea coaliției de guvernare. Este ultima șansa a cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție…

- Zinedine Zidane va fi demis de la carma lui Real Madrid la finalul acestui sezon daca nu va caștiga cel puțin un trofeu. Informația a fost oferita de publicația Don Balon, care susține ca președintele madrilenilor, Florentino Perez, are deja cateva nume pe lista posibililor inlocuitori ai francezului.…

- Avem in fata un an greu, cu scumpiri, rate mai mari si un euro in crestere, prevad economistii. Dobanzile la credite s-au marit deja, in vreme ce nici euro si nici preturile la rafturi nu stau pe loc. Guvernul este optimist şi vede o creştere economică sănătoasă, din care…

- O tradiție, reuniunea cetelor de juni din satele din jur-imprejurul Saliștii, care iși prezinta straiele tradiționale și jocurile strabune an de an, in ziua a patra dupa Craciun, a avut loc sub un cer placut și o temperatura blanda. Cateva imagini luate in mijlocul publicului, care ar trebui sa fie…

- Cresterea dobanzilor este unul din cele mai mari riscuri pentru romani si anul viitor, avertizeaza economistii, care sustin ca indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, va continua majorarea si in 2018.