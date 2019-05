Stiri pe aceeasi tema

- In minivacanta de 1 Mai, in jur de 30 de milioane de mici, preferatii consumatorilor romani fiind in continuare cei facuti dintr-un amestec de carne de porc si vita. Reprezentantul procesatorilor declara ca in acest an evolutia pestei porcine africane in Romania nu a ajutat foarte mult schimburile intracomunitare…

- Cel de-al 25-lea lungmetraj din seria James Bond, posibil intitulat 'Bond25', se va filma in Jamaica si in Marea Britanie, au informat surse oficiale citate luni de EFE. Edmund Bartlett, ministrul jamaican al turismului, a informat ca se va intalni saptamana aceasta la Londra…

- De Ziua Internaționala a Femeii, trebuie sa stii ca un buchet de flori te scapa oricand dintr-o situatie dificila. Insa, de multe ori, pretul este pe masura. Ei bine, in piata de flori din Aiud am gasit preturi atractive, dar și mult peste posibilitatile omului de rand, preturi care tronau langa multitudinea…

- Anul 2018 a fost unul din cei mai slabi ani in materie de intarzieri de zboruri din ultimul deceniu, din cauza capacitatii limitate de control a traficului aerian si a efectivelor insuficiente, a subliniat miercuri organizatia Airlines for Europe (A4E), transmite AFP, informeaza AGERPRES . Traficul…

- Traficul aerian in Europa a cunoscut o crestere de 3,8% intre 2017 si 2018 insa "intarzierile au crescut cu 105%", a anuntat organizatia cu prilejul unui summit la Bruxelles, in prezenta principalilor directori ai companiilor aeriene membre."Ineficacitatea spatiului aerian european a costat…

- Anul 2018 a fost unul din cei mai slabi ani in materie de intarzieri de zboruri din ultimul deceniu, din cauza capacitatii limitate de control a traficului aerian si a efectivelor insuficiente, a subliniat miercuri organizatia Airlines for Europe (A4E), transmite AFP. Traficul aerian in Europa…

- 'Ca urmare a situatiei din Pakistan, care a condus si la modificarea rutelor de zbor pentru cursele aeriene de lung curier in zona, in aceasta seara vor face escala pe Aeroportul Henri Coanda mai multe aeronave de mari dimensiuni care vin dinspre Asia catre Europa. Acestea apartin companiilor Air…

- Preturile benzinei si motorinei, fara taxele incluse, au ajuns in Romania in prezent peste media Uniunii Europene si mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria ...