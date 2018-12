Nimeni nu intra intr-o relație și nu se casatorește anticipand cand sau cum se va termina totul. Și multe cupluri care au facut marele pas in 2018 au puține șanse ca iubirea lor sa supraviețuiasca in anul 2019. Printre acestea se numara Justin Bieber, Ashlee Simpson și Danika Patrick. Ei s-ar putea confrunta cu acuzații de infidelitate, schimbari in viața de cuplu sau pur și simplu relația lor va urma un alt curs. Katharine McPhee și David Foster David Foster este de doua ori mai in varsta ca Katharine McPhee și doar ce a divorțat de Yolanda Hadid in 2017. In mai puțin de un an, el a cerut-o de…