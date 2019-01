PREVIZIUNI karmice. Sfârşit de săptămână de coşmar pentru multe zodii, totul le iese pe dos ZODIILE DE AER Gemenii primesc niște raspunsuri evazive la anumite dileme pe care le au și, in loc sa se apropie de adevar, adancesc misterul. Balanțele au parte de o saptamana agitata, iar concentrarea lor va fi una destul de precara. Trebuie sa se relaxeze mai mult. Varsatorii poarta discuții interioare tot mai aprinse și tind sa alunece spre stari de anxietate. Anumite parți ale trecutului inca nu sunt 100% asumate. ZODIILE DE APA Racii redescopera anumite calitați pe care credeau ca le-au pierdut și se apuca de lucruri noi. Sunt foarte creativi și energici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

