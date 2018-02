Previziuni karmice februarie 2018: Răsturnări de situaţie în februarie, ce zodii sunt bulversate Previziuni karmice februarie 2018 – Ce se intampla cu fiecare nativ

ZODIILE DE AER Gemenii fac eforturi mari sa descopere anumite adevaruri, sa treaca prin anumite experiențe, prin aventuri care sa ii faca sa vada viața altfel. Balanțele și Varsatorii sunt și ei deciși sa faca schimbari radicale in viața lor, iar aceasta luna ii va ajuta din plin. ZODIILE DE APA Racii au nevoie de ajutor emoțional, de sprijin afectiv din partea oamenilor. Vor fi puși pe treaba, dar vor fi și reticenți la anumite schimbari. Scorpionii au o luna ceva mai... controversata.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Daca ești acel gen de femeie care nu sta pe ganduri și vrea sa-și intemeieze o familie, atunci barbatul ideal pentru tine este barbatul leu. Daca ești mai aventuriera și iți place sa experimentezi și sa exploreze, atunci cel ma potrivit pentru tine este barbat sagetator. TAUR:…

- BERBEC: Temperamentul acestor nativi este unul dintre cele mai dificile. Cei din jurul lor ii suporta cu greu și daca nu li se face pe plac iese urat de fiecare data. TAUR: Taurii au un singur scop, sa se concentreze cat mai mult pe ei. Indiferent daca este vorba despre amor,…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au anumite nemulțumiri care pot genera discuții aprinse și obositoare. Acestea pot fi puțin exagerate și pot conduce la conflicte de amploare. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au un chef nebun de distracție azi. Ar…

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi in aceasta saptamana vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni aproape mai mult timp, scrie estisuperba.ro. Citeste si HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Cele 4 zodii care primesc lovituri grele…

- BERBEC: Luna ce urmeaza se anunța plina de provocari pe plan sentimental pentru acești nativi. Vor fi nevoiți sa ia decizii importante și va trebui sa dea piept cu realitatea. TAUR: Viața amoroasa nu este prioritara pentru tauri in luna februarie, ci se vor axa pe cariera mai…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- BERBEC Viata e ca o competitie pentru tine si traiesti pentru provocari, scrie eva.ro. Daca nu e nimic de invins, care e scopul? Pentru tine, cu cat ai un trecut mai plin, cu atat e mai bine. Tu vrei cat mai multe obstacole, astfel incat sa poti invata lectii si sa evoluezi cat mai…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal sunt predispuși la dureri de cap in luna februarie, dar este posibil sa aiba și probleme cu dinții sau chiar cu petele pe fața. TAUR: Taurii au un sistem imunitar excelent, in general, insa in aceasta perioada este posibil sa se…

- Berbecii trebuie sa asculte vocea intuitiei. Spre sfarsitul lunii, trebuie sa faceti o schimbare de imagine. Taurii vor fi supusi unor provocari sentimentale. Concret, trebuie sa alegeti intre trecut si prezent. Decizia va depinde numai de starea dumneavoastra de spirit. Gemenii…

- 1. Taur Taurii sunt guvernați de Venus, planeta iubirii. Acest lucru il face pe Taur unul dintre cei mai talentați și carismatici iubiți din tot zodiacul. Daca ai ocazia sa petreci macar o noapte cu un barbat Taur, nu o vei uita prea curand și vei fi surprinsa de cat de satisfacatoare va fi.…

- Totuși, au și astrele un cuvant de spus pentru ca pana la varsta de 30 de ani suntem guvernați de zodia in care ne-am nascut, scrie estisuperba.ro. Apoi, odata cu implinirea acestei varste, lucrurile se schimba in horoscop și ascendentul pe care il avem se impune asupra personalitații și acțiunilor…

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi azi vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni in viața lor mai mult timp. TAUR: Taurii tind sa aiba o atitudine superficiala azi și s-ar putea sa aiba mai multe conflicte…

- 1. Gemeni Gemenii știu foarte bine cum sa caștige afecțiunea cuiva prin complimentele pe care i le face. Știu intotdeauna ce anume trebuie sa spuna și unde sa se opreasca pentru a obține ceea ce vor. Nu exagereaza cu laudele și cu lingușelile pentru a nu fi prinși cu minciuna de ceilalți.…

- BERBEC: Lucrurile merg ca la carte pentru acești nativi și au toate motivele sa fie bucuroși. Sunt pe drumul catre o victorie și in curand vor fi satisfacuți din toate punctele de vedere. TAUR: Acești nativi au o mulțime de idei bune azi și acest lucru ii va ajuta sa creasca…

- BERBEC: Acești nativi trebuie sa infrunte provocarile care vor veni in aceasta saptamana. Este momentul sa faca ceva pentru a-și ridica standardele sau pentru a-și inalța cat mai sus locul in societate. TAUR: Taurii sunt pe punctul de a caștiga o mulțime de lucruri in aceasta…

- Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea. Citeste si Horoscop…

- Se poate spune ca pentru zodiile de aer incepe cel mai greu an. Acești nativi sunt nevoiți sa dea dovada de mai multa maturitate, de mai multa perseverența, de seriozitate cat cuprinde. Gemenii vor avea ocazia sa recunoasca o serie de adevaruri despre problemele lor emoționale și trebuie sa…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 1-7 ianuarie 2018. Afla care sunt zodiile favorizate de astre și vezi daca zodia ta se numara printre ele! Berbecii care vor sa se mute sau sa investeasca intr-o casa primesc ajutor financiar din partea familiei…Citește aici horoscopul complet pentru…

- Nativi a doua zodii, Scorpion și Rac, vor avea un an bun din acest punct de vedere. Chiar daca 2018 le va schimba in multe feluri viața, ei vor ști sa intoarca orice situație in favoarea lor. Așa se face ca vor avea partea de multe reușite, inclusiv financiare. Berbec Inceputul anului nu e…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului, scrie estisuperba.ro. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. Citeste si Horoscop 26 decembrie 2017: Cine sufera…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- Berbec și Varsator In 2018 nu va fi loc de plictiseala intre Berbec și Varsator. Relația lor va fi foarte interesanta. Ambele semne au o pofta incredibila de aventura și se vor bucura de fiecare moment petrecut incercand lucruri noi. Taur și Rac In 2018, conexiunea dintre cele…

- BERBEC: Acești nativi trebuie sa infrunte provocarile care vor veni in aceasta saptamana. Este momentul sa faca ceva pentru a-și ridica standardele sau pentru a-și inalța cat mai sus locul in societate. TAUR: Taurii sunt pe punctul de a caștiga o mulțime de lucruri in aceasta…

- Fiecare persoana are secretele ei pe care nu le impartașește cu oricine, insa astrele ne vin in ajutor și de aceasta data, scrie estisuperba.ro. Afla care este dorința partenerului tau și vezi daca ți se potrivește ce spun astrele despre tine! BERBEC – vrea sa fie lider și iși dorește sa obțina…

- Astrele ne dezvaluie multe despre noi și despre personalitatea noastra, scrie estisuperba.ro. De aceasta data, astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care nu se vor ințelege niciodata și care nu pot avea o casnicie fericita impreuna. Citeste si Horoscopul dragostei. Cum stai cu dragoste in…

- BERBEC: Fertilitate si belsug. toate visele lor se vor implini. Profitati si luati din viata ce e mai bun si frumos. Citeste si HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Cine da lovitura anul viitor. Ce spun runele despre noroc, iubire, sanatate cariera TAUR: Taurii au o saptamaa de atentionari,…

- Cea mai scurta zi din 2017 va fi pe 21 decembrie, cand are loc solstițiul de iarna. Cuvantul „solstițiu” vine din limba latina – sol inseamna soare și systere – a sta locului. De doua ori pe an, in iunie și in decembrie, Soarele iși schimba ușor traiectoria, astfel ca pare sta locului. Solstițiul de…

- Astrele par sa se alinieze pentru a le oferi celor nascuți sub semnul Berbecului și al Balanței un caștig insemnat! Așadar, nu este exclus ca Berbecul și Balanța sa caștige la Loto in decembrie 2017. Pe plan financiar, cele doua zodii vor pasi cu dreptul in anul care urmeaza, astfel ca 2018…

- Previziuni karmice: Zodiile care vor primi rasplata pentru faptele lor Nativii care sunt pe lista scurta a karmei sunt Peștii, Taurii și Capricornii. Persoanele nascute sub aceste semne zodiacale trebuie sa-și ia revanșa in aceasta saptamana. In aceasta saptamana nativii sunt sfatuiți…

- BERBEC: Acești nativi primesc ajutor din partea umor persoane care au incredere totala in ei și in abilitațile lor. Acest lucru le va aduce numai beneficii acestor nativi și se vor bucura de compania celor din jur. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar…

- In anii karmici 1, avantajati sunt Leii, Fecioarele, Taurii, Gemenii si Capricornii, adica unii din cei mai caposi nativi din zodiac. Aceste zodii sunt puternic influentate de cifra 1 in viata deoarece isi doresc sa fie lideri in tot ceea ce fac. Exceptie fac Berbecii, care nu vor avea un an 2017…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- Previziuni karmice: Zodiile care vor primi ceea ce merita Nativii care sunt pe lista scurta a karmei sunt Gemenii, Racii și Scorpionii. Persoanele guvernate de aceste semne zodiacale au de realizat o serie de lucruri care țin de confortul lor. De acum vor trebui sa puna mai mult umarul…

- Berbec – Berbecii sunt protejați de atacuri agresive și au protecție divina. Taur – Taurul are o luna in care i se recomanda automat sa lase grijile și sa se relaxeze. Gemeni – Gemenii au o luna de mici batalii, toata lun vor fi in alerta și stare de tensiune. Horoscop decembrie…

- Berbecii au parte de multe surprize și schimbari: o noua iubire, șansa de a calatori sau vești legate de cariera.Taurii gasesc noi surse de venit, primesc bani, bonusuri și cadouri. Iubirea poate veni de peste mari și țari. Gemenii trebuie sa iși asculte cu mai multa atenție partenerul,…

- Previziuni karmice 2018 – TOATE ZODIILEZODIILE DE FOC: Leii și Sagetatorii sunt in vizorul astrelor inca din primele luni ale lui 2018. Leii au avut un 2017 benefic, iar 2018 va fi și mai mulțumitor. Leii și Sagetatorii vor fi vedetele anului karmic 2, un an al iubirii, al reintregirii.…

- Previziuni karmice 27 noiembrie – 3 decembrie pentru fiecare zodie: Racii vor afla anumite chestiuni pe care le banuiau de multa vreme. Numai de ei depinde cum se vor poziționa de acum inainte. Trebuie sa faca tot posibilul sa se repoziționeze vizavi de anumite situații, mai ales din familie.…

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care au un inger pazitor care vegheaza asupra lor tot timpul, scrie estisuperba.ro. Chiar daca intampina și ele dese ori greutați, aleg calea cea mai buna și reușesc sa o scoata la capat mereu. Citeste si Zodii cu iubiri predestinate. Dragostea lor este…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- Zodiile care sunt predispuse la divorț 1. Gemenii Gemenii sunt un semn zodiacal dual, iar riscul ca aceștia sa nu se poata concentra asupra unei singure relații este destul de ridicat. Cand vine vorba despre mariaj, aceștia pot ajunge cu ușurința la divorț, mai ales daca formeaza un cuplu cu o fecioara,…

- Anul 2017 a fost greu pentru aceste doua zodii. Dar din 2018 lucrurile incep sa se indrepte, iar pana la finalul anului multe din probleme se vor fi rezolvat in mod favorabil. Sagetatorul și Balanța au avut multe ghinioane in ultimul timp și mulți nativi și-au pierdut, probabil, speranța. Anului 2018…

- HOROSCOP CRISTINA DUMITRESCU DECEMBRIE 2017: Berbecii sunt obositi de ceea ce fac, sunt obositi de munca. Sanatatea ar fi in pericol pentru cei care nu dau importanta mesajelor care sunt transmise de organismul lor. Si-ar dori sa evadeze, dar nu prea mai au timp. Taurii s-ar putea sa…