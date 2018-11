Previziuni karmice decembrie 2018. Perioada bilanţului pentru fiecare zodie. Cui îi dă cu minus! Previziuni karmice decembrie 2018:

ZODIILE DE FOC: Berbecii realizeaza ca anul 2018 le-a adus mai multe lucruri decat se așteptau. Vor avea parte de o luna buna mai ales din punct de vedere financiar. Profesional, putem vorbi de o redresare radicala. Sagetatorii se mai liniștesc și redescopera ce inseamna sa te bucuri de caldura familiei. Petrec mai mult timp alaturi de parinți, bunici, frați, copii sau nepoți. Leii au și ei o luna a bilanțului pozitiv. Este perioada ideala pentru a-și face planuri marețe pe care sa le puna in practica din 2019. ZODIILE DE AER: … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

