Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza de pe site-ul gandul.info pe tema recentului raport al Parlamentului European care releva date ingrijoratoare in ceea ce privește nivelul euroscepticismului, un fenomen care pare sa ia amploare și in țara noastra.Gandul: …

- Peste o treime dintre romani considera dificila plata ratelor lunare sau a chiriei, un procent care plaseaza Romania printre tarile cu cei mai impovarati locuitori. Doar in Italia si Turcia s-a identificat un procent mai mare din populatie, cu dificultati in a-si plati ratele. Asta in conditiile in…

- Prima oara cand m-a batut gandul emigrarii a fost prin 1991. Prin intermediul comunitații Taize faceam primul meu revelion in afara țarii, mai exact in Viena. Eram cazați intr-o suburbie, Modling, și citind presa locala am vazut anunțuri privind angajarile. Eram cu un grup de prieteni și am stat o noapte…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a lamurit misterul scrisorii prin care 28 de lideri ai PSD i-ar fi cerut demisia lui Liviu Dragnea."E o scrisoare pierduta. In mod normal, ceea ce se intampla in PSD ar trebui sa fie doar problema PSD, insa vorbim despre partidul care guverneaza. In PSD nu…

- Fotografia in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a apare alaturi de fostul șef al SRI, George Maior, și de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a cutremurat Romania. Jurnaliștii de la Evenimentul Zilei au dezlegat misterul care inconjura fotografia și a indicat locația și evenimentul in care aceasta…

- Intrebat daca el considera ca actuala coalitie de guvernare poate duce la capat acest mandat, Victor Ponta a raspuns ca acest lucru este posibil, insa ar fi un dezastru pentru Romania. Mai mult, Ponta a declarat ca, "fara intentie", Ludovic Orban este aliatul social-democratilor. "Poate (actuala coalitie…

- Fostul premier Victor Ponta il ironizeaza pe Liviu Dragnea, publicand o postare a acestuia de anul trecut in care liderul PSD se lauda ca Romania a fost admisa pe lista oficiala a statelor libere de pesta porcina si a primit si o diploma pentru acest lucru.

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, nu il considera pe Dan Nistor soluția optima pentru mijlocul naționalei Romaniei și pregatește o formula ofensiva pentru debutul din Liga Națiunilor. Romania - Muntenegru se joaca pe 7 septembrie, ora 21:45, pe stadionul "Ilie Oana", Ploiești. "Ne pune probleme…