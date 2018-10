Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un viitor sumbru din cauza schimbarii extreme a climei. Un raport al specialiștilor locali arata ca țara noastra se indreapta, in actualul ritm, catre deșertificare. Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie a prezentat acest raport climatologic ingrijorator. Acesta demonstreaza…

- Comunitatea internationala se indreapta, in contextul lipsei liderilor politici, spre o noua criza financiara de amploare, de genul celei izbucnite in 2008-2009, intrucat cauzele nu au fost eliminate, avertizeaza Gordon Brown, fost premier si ministru de Finante al Marii Britanii informeaza mediafax.…

- Probioticele utilizate pentru imbunatatirea sanatatii sistemului digestiv nu ar trebui recomandate sub forma unui ''supliment universal'' benefic tuturor, conform unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Cell.

- Exodul migrantilor din Venezuela se apropie de un "moment de criza" comparabil cu evenimentele in care sunt implicati refugiatii care traverseaza Marea Mediterana, a avertizat vineri agentia ONU pentru migratie...

- Cine susține ca nu mai exista o criza a imigranților, se inșala amarnic. Aceasta este parerea ziaristului american Stephan Smith, specialist in problemele Africii. Ziaristul, care a petrecut ani lungi pe continentul negru, susține ca liniștea e temporara. “Unii spun ca nu mai avem o criza a imigranților,…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) este favorita legendelor tenisului la caștigarea US Open. Liderul WTA debuteaza astazi, de la 18:00, impotriva jucatoarei din Estonia, Kaya Kanepi (33 de ani, 44 WTA). Partida e liveTEXT AICI și in direct pe Eurosport. ...

- Consiliul Fiscal considera “extrem de excesiva” proiectia Guvernului de crestere economica de 5,5% și avertizeaza, totodata, asupra unor riscuri semnificative de depasire a tintei de deficit asumate si implicit a nivelului de referinta de 3% din PIB pentru soldul bugetar. Totodată,…

- Stare de alerta in judetul Galati. Autoritatile sanitar-veterinare au descoperit un focar de pesta porcina in comuna Suceveni. Peste 20 de porci au fost ucisi, iar in zona s-au luat masuri de dezinfectie pentru a limita raspandirea virusului.