Previziuni astrologice, luna octombrie 2018 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Afla previziunile astrale pentru fiecare zodie, cu detalii interesante despre cariera, bani, dragoste și sanatate. Aspectele astrologice importante ale lunii octombrie sunt Luna Noua din 9 octombrie care se formeaza in zodia Balanța și Luna Plina din 25 octombrie care se formeaza in zodia Taur, aspecte astrale care aduc noi inceputuri pentru fiecare zodie in parte. Berbec Este o luna benefica pentru cei nascuți in zodia Berbec care-și…