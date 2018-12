Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- La cateva ore dupa ce guvernul de la Londra a publicat propriul avertisment dur referitor la efectul unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, Banca Angliei a estimat ca economia s-ar putea contracta cu pana la 8%, scrie news.ro. Cele doua rapoarte ar putea amplifica presiunea asupra parlamentarilor,…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, astfel ca alegatorilor ar trebui sa li se ofere un nou referendum (referitor la apartenenta tarii la blocul comunitar), a declarat luni fostul ministru al educatiei britanic Justine…

- ING Groep NV, care in 2016 a contopit locurile de munca din domeniul tranzactionarii de la Amsterdam si Bruxelles la Londra, se confrunta cu presiuni din partea Bancii Centrale Europene sa le readuca in Europa Continentala. Informația a fost publicată de ziarul financiar Het Financial Dagblad,…