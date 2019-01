Previziuni 2019: Cursul va ajunge la 4,75 lei/euro in a doua parte a anului

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, leul a pierdut teren in fata principalelor valute. In ianuarie, valoarea medie a cursului euro-leu a fost de 4,6500 lei/unitate, potrivit datelor BNR consultate de Ziare.com. Urmatoarele doua luni au fost marcate de deprecieri pentru leu in fata monedei unice, dupa care…

- Salariile din Romania cresc deoarece oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea, iar intelept ar fi sa nu agravam aceasta problema structurala, a declarat joi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anuntat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. "Păstrăm prognoza de 3,5%…

- Banca Nationala a Romaniei a mentinut prognoza de inflatie pentru finalul acestui an la 3,5%, a anuntat guvernatorul BNR Mugur Isarescu. In schimb, pentru sfarsitul lui 2019 prognoza de inflatie a fost revizuita in crestere, de la 2,7% la 2,9%. Mugur Isarescu a precizat ca prognoza…

- Guvernul a gasit inca o metoda pentru a atrage bani de la populatie: va deschide, la Trezorerie, conturi de economii pentru romanii cu varsta sub 18 ani. Banii vor putea fi retrasi in momentul in care copilul implineste 18 ani sau inainte de termen, daca are probleme grave de sanatate sau la decesul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,28%, cel mai mare nivel din 24 august pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…

- Guvernul vrea sa acorde Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP) dreptul de a face exproprieri cand va dezvolta proiecte de infrastructura in regim de parteneriat public-privat. Problema este ca proprietarii vor avea numai 15 zile la dispozitie pentru a se prezenta la sediul expropriatorului…