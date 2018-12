Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte important locul si momentul nasterii noastre raportat la Univers, ca atare, fiecare semn zodiacal are in caracteristica sa o planeta guvernatoare sau protectoare. Fiecare dintre cele zece planete are un anumit specific iar influenta acestora se vede la un un anumit nivel in viata fiecaruia…

- Saturn este figura parentala din galaxie ce are o abordare de "iubire dura", impingandu-ne in cele mai provocatoare lectii ale vietii pentru a dobandi putere si intelepciune. Saturn este prea aspru sa fie considerat un dragut. Saturn se afla inca de la finele anului 2017 in zodia Capricorn…

- Google continua sa extinda folosirea tehnologiilor AI, atingand de aceasta data aspecte care tin de functionarea tastaturii Gboard pentru Android. Deja o alegere foarte populara, tastatura Gboard pentru Android ar urma sa devina si mai performanta cu ajutorul tehnologiilor AI. Incepand de astazi, utilizatorii…

- Jupiter revine acasa in Sagetator dupa 12 ani, pe 8 noiembrie 2018 si va sta 13 luni, pana pe 2 decembrie 2019, fiind cu adevarat una din cele mai bune vesti astrologice ale anului, aducand o energie incredibil de puternica si benefica. Jupiter este planeta norocului, oportunitatilor si posibilitatilor…

- "Un obiectiv important pentru Guvern si obiectiv necesar pentru tara este irigarea culturilor, folosirea apei. Uneori unii spun ca prin aceasta folosire a apei, si stiintific se poate dovedi, ea doar se recircula, intra in sistem. Practic se foloseste in folosul si pentru binele omului. De aceea…

- Ce iti aduce Venus retrograd 2018 in functie de zodie afla aici. Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul BANI din viata ta pentru saptamana 8-14 octombrie 2018. Citeste aici horoscopul general al saptamanii. In fiecare luni, va asteptam pentru horoscopul saptamanal…

- Pluto isi continua miscarea in Capricorn, important pentru noi. De ce? Acestui semn de Pamant ii place sa munceasca de la cap la coada. Este angajat, dedicat, practic si mereu reuseste sa isi termine orice treaba. Capricornul nu se opreste sa ceara opinii altora si nu da in spate in fata unei…