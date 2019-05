Ray Dalio afirma ca economia arata ca 1937, iar o incetinire va veni in aproximativ doi ani. In 1937 a fost recesiune, iar economiștii considera ca a fost rezultatul unui efort prematur de a reduce cheltuielile guvernamentale și de a echilibra bugetul.

Miliardarul gasește multe asemanari intre situația economica de astazi și cea de la sfarșitul anilor `30.

”Suntem in ultima parte a ciclului, o parte a ciclului in care politica monetara este inasprita” spunea el in 2018, cand mai afirma ca in 2 ani ar trebui sa ne așteptam la o incetinire, adica in 2020.

Dalio spune ca…