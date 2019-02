Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD s-a reunit intr-o sedinta de Comitet Executiv pentru a stabili cine vor fi propunerile pentru functiile de ministru al Dezvoltarii si ministru al Transporturilor. Dupa o sedinta tensionata, in unanimitate au fost votati Daniel Suciu pentru Dezvoltare si Razvan Cuc pentru Transporturi.

- Ședința decisiva la aceasta ora in Partidul Social Democrat. Membrii Comitetului Executiv al Partidului s-au reunit pentru a desemna noi propuneri pentru funcția de ministru al Transporturilor și al Dezvoltarii pe care sa le trimita președintelui Iohannis spre...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca noile propuneri pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor vor fi stabilite marti, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, el adaugand ca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, solutiile in cazul in care se depaseste…

- Alexandru Nazare a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis nu a fost bine consiliat in privința continuarii refuzurilor privind ministerele Dezvoltarii și Transporturilor.

- Premierul Viorica Dancila ii propune din nou pe Olguța Vasilescu - ministru al Dezvoltarii și viceprmier - și pe Mircea Draghici ca ministru al Transporturilor. Asta la doar cateva ore dupa ce președintele Iohannis a explicat de ce nu i-a acceptat la prima nominalizare.

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca nu va exista niciun blocaj la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor, dupa ce șeful statului Klaus Iohannis i-a refuzat pe social-democrații Olguța Vasilescu și Mircea Draghici pentru cele doua portofolii.Citește și: ALERTA - Klaus Iohannis…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat, joi, ca PSD intentioneaza sa il suspende din functie pe presedintele Iohannis pentru ca acesta refuza in continuare sa accepte propunerile partidului pentru functiile de ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor. ”PSD ia in calcul inclusiv suspendarea.…

- Klaus Iohannis a aratat vineri ca a atacat in acest an la Curtea Constitutionala peste 30 de legi votate de majoritatea condusa de PSD in Parlament. Dintre acestea, CCR a declarat integral sau partial neconstitutionale 25 de legi. "A doua cauza a acestei probleme politice este totala inabilitate…