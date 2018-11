Prevenirea și combaterea infracțiunilor de violență în cuplu MESAJ PREVENTIV IN CADRUL CAMPANIEI „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI” Nu toate formele de violența lasa urme pe corp. Multe dintre ele nu lasa vanatai sau rani vizibile, dar expun victima la hemoragii, imbolnaviri sau chiar deces. Infometarea, obligarea la consumul de alcool, droguri sau/și medicamente, somnifere (fara prescripție medicala) sunt doar cateva forme ascunse ale violenței in cuplu. Recomandari: Daca partenerul tau te palmuiește, te lovește sau incearca sa te sufoce, atunci inseamna ca te afli intr-o relație abuziva, toxica.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vorbiți la telefon, chiar și folosind dispozitivul hands-free, mintea va este ocupata cu mesajul convorbirii, iar urechile nu mai aud ce se petrece in exteriorul mașinii. La fel se intampla și atunci cand fumați sau consumati alimente. Mainile va sunt ocupate, iar reflexele incetinite. Nu mai…

- Autorii de infracțiuni din sfera cyberscam (inșelaciuni prin intermediulinternetului) iși vizeaza victimele pe site-urile de intalniri, site-urile de socializare sau e-mail. Recomandari: Daca o persoana, recent cunoscuta online, va declara sentimente de iubire, dorește sa vorbiți in…

- MESAJ PREVENTIV IN CADRUL CAMPANIEI „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI” Rețelele de socializare sunt printre cele mai populare site-uri din ultimii ani, iar timpul petrecut folosindu-le crește de la an la an. Recomandari pentru prevenirea pericolelor din spatele…

- MESAJ PREVENTIV IN CADRUL CAMPANIEI „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI Daca dețineți o casa de vacanța, asigurați-va ca ați luat toate masurile de siguranța pentru a nu da posibilitatea hoților sa va pagubeasca. Recomandari: Proprietarii de…

- Pentru a nu cadea in plasa infractorilor care se folosesc de internet pentru a-și racola victimele, atunci cand navigați in mediul on-line, fiți atent la cei care cer informații despre voi și familia voastra (varsta, adresa, numarul de telefon, școala la care inveți, locul de munca al parinților).…

- MESAJ PREVENTIV IN CADRUL CAMPANIEI „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI” Comunicarea cu un adolescent nu este intotdeauna ușoara și poate fi frustranta atat pentru parinți cat și pentru copii – totuși aceasta este foarte importanta pentru a-i ajuta sa stea departe…

- MESAJ PREVENTIV IN CADRUL CAMPANIEI – „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI” Comunicarea cu un adolescent nu este intotdeauna ușoara și poate fi frustranta atat pentru parinți cat și pentru copii – totuși aceasta este foarte importanta pentru a-i ajuta sa stea departe…