- Sistemul de Gospodarire a Apelor Gorj a executat lucrari de curatire, decolmatari si consolidari de maluri pe mai multe cursuri de apa. Astfel, au fost facute terasamente pe paraul Rasova, la Tamasesti, pe o lungime de 1,5 kilometri, folo...

- Ziarul de Craiova scrie ca reptilele iși cauta locuri de hibernare și tocmai de aceea au invadat curțile localnicilor. Șerpii iși gasesc de obicei adapost in fundațiile caselor, in beciuri sau in peșteri. „Specia se numește Dolichopis Caspius sau șarpele rau și este unul dintre cei mai mari șerpi…

- C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. a organizat pe data de 5 septembrie 2018, la Budapesta (Ungaria), cea de-a doua ediție a evenimentului de promovare ”Danube – Black Sea Canal meets Hungarian Partners”, la care au participat mai mulți colaboratori din țarile riverane Dunarii, ca o noua oportunitate…

- Apoape 400 de persoane si-au pierdut viata in uma inundatiilor provocate de muson in statul Kerala din India, iar peste un milion de persoane au fost evacuate si trimise in zeci de mii de refugii de pe teritoriul tarii, relateaza BBC.

- "Este un contract foarte important pentru noi. Am avut mai multe vizite spre portul Giurgiulești și cunosc cat de așteptat este acest proiect atat de investitori, cat și de locuitorii din regiune.

- Cum vrea Primaria sa schimbe centrul orasului/ Victor Dragusin: “Modernizam Alexandria cu fonduri europene” in Economie / on 19/07/2018 at 13:46 / Refacerea centrului pietonal, un sistem de 10.6 km de piste pentru biciclete si transport in comun ecologic prin achizitionarea de…

- In zona Portului, in cea a trecerii cu bacul catre Tulcea, dar si in cea a restaurantelor plutitoare de pe Faleza, apele Dunarii au adus sute de tone de gunoaie, care au format adevarati plauri ce miros pestilential din cauza descompunerii resturilor.

