PREVENIREA ÎNŞELACIUNILOR prin METODA ACCIDENTUL In perioadele anterioare au existat sesizari de la persoane care, in urma unui apel primit prin reteaua de telefonie fixa, au fost inselate cu sume mari de bani, sub pretextul ca o ruda apropiata a fost implicata intr-un accident rutier, iar banii sunt necesari pentru a ajuta persoana in cauza. ATENTIE: Daca primiti un telefon de la ,,un binevoitor” care va pretinde bani, pentru facilitarea unei interventii catre autoritati sau sub orice alte motive: NU DATI CURS UNEI CERERI DE ACEST TIP SI NU TRIMITETI BANI, DEOARECE EXISTA RISCUL MAJOR SA FITI VICTIMA UNEI INSELACIUNI! Cum trebuie sa procedati:… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O batrana de 72 de ani din Baia Mare nu s-a lasat impresionata de povestea unor escroci si a reusit sa evite o inselaciuine pusa la cale de persoane necunoscute care au incercat sa o induca in eroare prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase, in scopul obtinerii unui folos patrimonial. Femeia…

- Un grav incident a avut loc, in aceasta seara, in comuna Poienile de Sub Munte, din judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita de 7 ani, pasagera in masina urmarita. Victima a fost transportata…

- Politistii efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativa la inșelaciune cu privire la o fapta reclamata de o femeie vigilenta, care si-a dat seama la timp ca ar putea fi inselata prin metoda „accidentul”. In data de 15.06.2019, polițiștii din cadrul Poliției Orașului…

- Pana sambata, 15 iunie, intre orele 8.00 și 17.00, echipele Citadin SA vor continua sa faca reparații, in funcție de condițiile meteorologice, la carosabilul și bordurile de pe strada Otilia Cazimir, intre intersecția cu strada Zmeu și intersecția cu strada Elena Doamna. In perioada menționata traficul…

- Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Iasi, barbatul a intrat in locuinta in cursul noptii de 2 iunie si le-a aplicat victimelor mai multe lovituri cu ciocanul, acestea suferind multiple leziuni corporale si traumatisme in zona capului. 'Barbatul a fost retinut…

- In cursul zilei de miercuri, 29 mai, intre orele 9.00 și 17.00, echipele Citadin SA vor monta lampi solare pe axul șoselei Pacurari, intre Rond Pacurari și zona Popas Pacurari. Ca atare, circulația rutiera va fi restricționata temporar. In timpul lucrarilor va fi asigurat accesul mașinilor de intervenție…

- 'Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Frontierei Giurgiu au actionat pe baza unor informatii si astfel, au observat, pe directia localitatii de frontiera Slobozia, judetul Giurgiu, sase persoane care se deplasau, pe jos, dinspre fluviul Dunarea spre un drum de acces si…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Frontierei Giurgiu au descoperit, in zona de responsabilitate, cinci cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania, traversand fluviul Dunarea cu barca. Cetatenii straini au fost calauziti de trei bulgari, pe numele carora…