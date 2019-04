Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor de consum s-a temperat in martie la 0,49% fata de februarie, insa rata anuala a inflatiei a urcat la 4%. Potrivit datelor publicate marţi de Institutul naţional de Statistică (INS), alimentele s-au scumpit cu 4,45%, mărfurile nealimentare cu 4,15% şi serviciile…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- In ianuarie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,3%. "Preturile de consum in luna februarie 2019 comparativ cu luna februarie 2018 au crescut cu 3,8%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara creșterea preturilor produselor din coșul de consum din ultimul an, a crescut în februarie, la 3,83%, a anunțat marți Institutul Național de Statistica. Alimentele s-au scumpit în medie cu 4,46%, în vreme ce preturile marfurilor nealimentare au…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%. Rata în inflației a urcat pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a mărfurilor nealimentare cu 3,74% şi a serviciilor cu 3,08%, potrivit…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut in ianuarie la 3,32%, de la 3,27% in decembrie, dupa patru luni consecutive de scadere, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 10,02% in ultima luna, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Preturile de consum au crescut cu 0,8% in ianuarie 2019, comparativ cu luna decembrie a anului trecut, in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3,3%. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate miercuri, alimentele s-au scumpit cu 3,77%, mărfurile nealimentare,…