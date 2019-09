Prețurile terenurilor din Cluj scumpesc apartamentele Majoritatea terenurilor cautate de dezvoltatorii imobiliari în București sunt destinate segmentului rezidențial al pieței, în vreme ce în restul țarii cererea se concentreaza pe terenuri pentru dezvoltari de retail, conform unui consultantul imobiliar. O tendința tot mai pregnanta a pieței imobiliare din România se manifesta în marile orașe regionale, precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași este achiziția de terenuri destinate proiectelor mixte. Consultanții susțin ca cele mai mari prețuri medii ale terenurilor se întâlnesc în Cluj-Napoca și… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

