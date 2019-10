Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si cu 0,1% in Uniunea Europeana in iulie, comparativ cu luna precedenta. Romania a inregistrat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica, preluate de Agerpres.

- Preturile la bauturile alcoolice in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind cu 26,4% sub medie, arata datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, in randul statelor membre UE, in anul 2018, pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) era cel mai mare in…

- Cetațenii din Romania au cheltuit, in medie, 135 de euro pentru un sejur turistic in anul 2017, fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana. Pe de alta parte, rezidenții din UE au alocat, in medie, 377 de euro pentru o vacanța, arata datele publicate marti de Eurostat. Cei mai cheltuitori europeni cand…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna iulie 2019, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, un avans de 0,6% in Uniunea Europeana (UE), si o crestere de 0,2% in zona euro, potrivit AGERPRES. In randul statelor membre pe primul loc in ceea ce priveste cresterea…

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9% inregistrat in luna iunie, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). …