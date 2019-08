Stiri pe aceeasi tema

- ■ propus vicepremier pentru Economie, Iulian Iancu este unul din specialistii din domeniul energiei ■ n deputat la al patrulea mandat, nemteanul este totodata si un personaj controversat ■ Iulian Iancu, presedinte al Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor si fost deputat de Neamt,…

- Numarul consumatorilor casnici deserviti de furnizorul traditional, de ultima instanta, a scazut cu 14,77% in primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara din anul 2018, ca urmare a migrarii catre piata concurentiala, se arata in raportul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Compania americana ExxonMobil se pregateste sa faca un pas inapoi si sa renunte la planurile de a exploata, in regim offshore, gazele din Marea Neagra, potrivit deputatului Virgil Popescu. "Informatiile pe care le-am obtinut din piata energiei arata ca, in cursul unei sedinte care a avut loc,…

- Mai multe blocuri din Capitala vor ramane fara energie electrica și apa, maine, 3 iulie.Anunțul a fost facut de catre Gas Natural Fenosa, in legatura cu executarea lucrarilor planificate.Acestea vor dura in intervalul dintre 09:00 și 17:00.

- La data de 24 iunie, efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Ordine Publica și Poliția municipiului Cluj-Napoca, Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proiectul de lege care interzice debranșarile de la sistemele centralizate de incalzire de tip RADET și instalarile de centrale termice de apartament in arealele declarate de primarii ca fiind zone unitare de incalzire prin astfel de sisteme, dar reduce și TVA-ul pe caldura și apa calda livrate populației…

- Romanii nu sunt interesati sa consume mai putina energie electrica, pentru ca, deocamdata, pretul acesteia este reglementat, dar perioada cand tariful platit de consumatori va fi mai mare, este o chestiune de timp, a spus Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Presedintele director general al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata miercuri la Comisia de Cultura din Camera Deputatilor, unde a refuzat sa raspunda intrebarilor celor cinci deputati prezenti, pe motiv ca sedinta se desfasoara in lipsa cvorumului. "Am primit o scrisoare…