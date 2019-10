Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta, dupa ce ASF a publicat tarifele de referinta pentru politele RCA. "Tarifele de referinta, calculate de o companie independenta, confirma ca piata RCA se afla intr-un punct de echilibru. Nu putem discuta, in acest moment, despre o presiune pe pretul de vanzare al politelor obligatorii…

- Tarifele de referinta confirma ca piata RCA se afla intr-un punct de echilibru, iar fluctuatiile de tarif sunt intr-o marja acceptabila, a afirmat vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Cristian Rosu. Aceasta, dupa ce ASF a publicat tarifele de referinta pentru politele RCA. "Tarifele…

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele (noi si vechi) disponibile spre vanzare in Romania au s-au apreciat si in septembrie – avansul s-a cifrat, insa, de data aceasta, la doar 0,6%, potrivit indicelui Imobiliare.ro, care releva scaderi de preturi in Iasi si Brasov, conform News.ro.O…

- "Pe piata de birouri se vad foarte multe dezvoltari, care sunt sustinute de activitatea de inchiriere. Chiar daca anul acesta vom avea un an record de peste 400.000 mp de birouri lansate pe piata, rata de neocupare scade, nu creste. Pentru ca activitatea pe partea de inchiriere este foarte mare. Pe…

- In contextul prezentarii de catre ASF a raportului privind evoluția pieței de asigurari in semestrul I 2019, Vicepreședintele ASF pentru sectorul de asigurari și reasigurari, domnul Cristian Roșu, face o scurta prezentare a principalilor indicatori privind evoluția pieței asigurarilor in primele 6 luni…

- ​Trei service-uri auto, parte a grupului AutoCar, au anunțat luni ca au înaintat instanțelor de judecata și ASF cererea deschiderii procedurii de faliment împotriva City Insurance, pentru datorii de circa 1,1 milioane de lei, restante mai vechi de 120 de zile. Contactați de HotNews.ro, oficialii…

- Piața imobiliara din Bacau se afla pe un trend de creștere accelerata. Cel puțin așa pot fi „citite” prețurile cerute de dezvoltatorii imobiliari pentru locuințele nou contruite. Astfel, un apartament de 3 camere pleaca de la aproape 70.000 de euro... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vremea va fi, in general, caniculara la nivelul intregii tari, iar precipitatiile in general reduse cantitativ, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni si valabila pana pe 1 septembrie. In Moldova, vremea va fi calduroasa, mai ales in prima saptamana. Cea mai…