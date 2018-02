Stiri pe aceeasi tema

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat.

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- Romania este in continuare pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea persoanelor care fac cumparaturi on-line in randul celor care intra pe internet, dar tara noastra si-a crescut procentajul de cumparatori on-line in ultimul an, potrivit datelor emise, miercuri, de Eurostat.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a fost, in decembrie 2017, de 1,7%, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- BrDoar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, in randul carora 27% au facut achizitii online anul trecut, arata datele publicate miercuri de Eurostat.…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna noiembrie 2017, comparativ cu octombrie 2017, un avans de 0,6% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 0,5%, la jumatate fata de avansul de 1% inregistrat in luna octombrie fata de…

- Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la rata personalului angajat in sectoarele de productie de inalta tehnologie si de servicii bazate pe cunoastere, conform unui grafic interactiv realizat de Biroul european de statistica Eurostat, cu date pana la nivelul anului 2016.

- Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42 de lei mai scump decat acum sase luni. La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul…

- Romania este una dintre ultimele tari din Uniunea Europeana cand vine vorba de utilizarea serviciilor de economie colaborativa in transport sau cazare, potrivit datelor oficiale transmise, miercuri, de biroul european de statistica Eurostat. Aici vorbim in primul rand despre site-uri ca Bla Bla Car,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%,

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- ♦ Romania a detronat anul acesta Franta la productia de porumb, ajungand liderul productiei in UE, cu o recolta de 14,5 mil. tone, potrivit datelor Eurostat ♦ In 2017 fermierii romani au realizat aproape un sfert, 22%, din productia totala de porumb a Uniunii Europene.

- Romania este ultima tara din Uniunea Europeana in privinta proportiei firmelor care vand pe internet sau care au un site propriu, potrivit celor mai recente date disponibile, publicate, joi, de Biroul european de statistica Eurostat.

- Bulgaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Situaţia este identică în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut…

- România poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala, arata statisticile Eurostat, citate de Bloomberg.

- Romania poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala. Unul din doi romani are probleme incluzand o incapacitate de a-si pastra caminul cald sau sa-si permita o masa cu carne sau peste in fiecare zi, potrivit unui…

- Productia industriala a crescut in octombrie cu 3,7% in zona euro (EA19) si cu 4,2% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovacia, Letonia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Rata ocuparii forței de munca în țarile Uniunii Europene a atins un maxim istoric, arata un studiu Eurostat, publicat miercuri. România se afla spre coada clasamentului, pentru ca acest indicativ a ramas stabil în perioada analizata.

- Statistic o ducem bine. Avem cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Cifre dramatice vin de la Eurostat, institutul european de statistica: România are cel mai mare procent de cetateni saraci din UE. Jumatate dintre români au lipsuri sociale si materiale grave, scrie Digi24.ro.…

- Romania are cea mai ridicata rata de lipsuri materiale si sociale din Uniunea Europeana: aprox. 50% din populatia Romaniei traieste in saracie, extrem de mult in comparatie cu 16% cat este media europeana. Statistica a fost publicata astazi de Eurostat. De cand a venit la guvernare anul trecut, PSD…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2016, 5,5% din cheltuielile totale pentru mobila, echipamente si mentenanta de rutina a gospodariei, adica o suma totala de 443 miliarde de euro, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut al UE sau 900 de euro pe cap de locuitor UE, potrivit…

- Franța este țara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca și Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, informeaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe ...

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Cele mai recente date Eurostat arata ca prețurile producției industriale au crescut in octombrie cu 0,4% in zona euro și in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta. Cele mai semnificative creșteri au fost raportate in Belgia (2,4%), Irlanda (1,5%), Romania (1%) și Spania (0,8%). Conform datelor…

- Ca ordonator principal, MT va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 30,9 miliarde de lei. Pentru programul de autostrazi si variante ocolitoare in regim de autostrada, MT are un buget principal de 1,7 miliarde de lei (cu…

- Romania a inregistrat cele mai mici preturi la gazele naturale destinate consumatorilor casnici din Uniunea Europeana, in primul semestru al acestui an. Tariful este putin peste jumatate din pretul mediu din UE, arata institutul european de statistica Eurostat.

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- Romania este al optulea mare producator agricol din Uniunea Europeana dupa valoarea productiei. Potrivit datelor Eurostat, productia agricola a Romaniei a crescut usor anul trecut, pana la 15,4 miliarde de euro, reprezentand 4% din valoarea totala la nivelul UE. In moneda nationala, valoarea productiei…

- Aproape jumatate dintre copiii din Romania (0-17ani) se aflau in risc de saracie in anul 2016, cea mai mare proportie din Uniunea Europeana, potrivit celor mai recente date disponibile, prezentate luni de Eurostat.

- Singurele state din Uniunea Europeana care au raportat in septembrie scaderi anuale ale lucrarilor de construcții au fost Romania, Marea Britanie și Belgia, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, lucrarile de construcții au crescut…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in octombrie la 1,4% in zona euro si la 1,7% in Uniunea Europeana, de la 1,5% si, respectiv, 1,8% in septembrie, preturile de consum din Romania urcand de la 1,3% in septembrie la 2% in octombrie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Romania se afla printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la alimente si bauturi, spun toate statisticile și studiile comparative despre țara noastra. Preturile din Romania sunt, conform Eurostat, undeva la 45% sub media UE, dar mai mari decat in Bulgaria unde sunt cu 53% sub media UE.…

- Un producator important de oua de pe piața din Romania care furnizeaza marfa inclusiv in supermarketurile din țara susține ca scumpirea acestui aliment esențial a fost provocata de blocarea importurilor din țari precum Polonia și Cehia, impusa de Uniunea Europeana. Acesta il contrazice astfel pe ministrul…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, marti, pe Facebook, ca nivelul cresterii economice pe trimestrul III, de 8,6%, reprezinta rezultatul muncii depuse de romani si de catre companiile corecte din Romania. De asemenea, Tudose sustine ca este vorba de o crestere economica sustenabila, el precizand…

- Romania are o creștere economica sustenabila, lucru demonstrat de cifrele care arata ca, la un numar de salariați cu norma intreaga aproximativ egal cu anul 2008, in 2017 producem un PIB nominal cu 71 miliarde euro mai mare fața de 2008, afirma premierul Mihai Tudose. "În trimestrul…

- Romania are o crestere economica sustenabila, lucru demonstrat de cifrele care arata ca, la un numar de salariati cu norma intreaga aproximativ egal cu anul 2008, in 2017 producem un PIB nominal cu 71 miliarde euro mai mare fata de 2008, afirma premierul Mihai Tudose."In trimestrul al treilea…

- "In trimestrul al treilea (perioada iulie-septembrie 2017), Romania, cu 8,6%, inregistreaza cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat. Aceasta creștere economica este rezultatul muncii tuturor romanilor și al companiilor corecte din aceasta țara", transmite premierul…

- Potrivit datelor Eurostat, litrul de motorina este mai scump in Romania decat in Luxemburg, tara cu cele mai mari salarii din Europa! In medie, in ultima luna, motorina s-a scumpit cu 26 de bani, iar benzina cu 24 de bani. Cei mai ieftini carburanti din Europa sunt in tara vecina, Bulgaria. Eurostat…

- Datele publicate de Eurostat arata ca peste un sfert (25,8%) din populația Romaniei era ocupata in agricultura in 2015, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populației ocupate in agricultura era de 4,4%. In 2015, aproximativ 10 milioane de persoane lucrau in agricultura…

- 96% dintre romani traiesc in locuințe proprietate personala, cu mult peste media din UE, de 69,3%, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Astfel, Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana din punct de vedere al numarului de proprietari de locuințe. Anul trecut,…