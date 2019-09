Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile petrolului au explodat, dupa atacurile cu drone din Arabia Saudita. Riadul asigura ca are stocuri și exporturile vor decurge normal Preturile petrolului au crescut cu peste 15% duminica ca urmare a ingrijorarii legate de aprovizionarea globala cu petrol si a cresterii tensiunilor in Orientul…

- Preturile petrolului ar putea creste cu pana la 10 dolari pe baril dupa mai multe atacuri cu drone care au avut loc sambata impotriva unitati majore de productie a titeiului din Arabia Saudita, care au obligat regatul sa reduca productia la jumatate, relateaza CNBC, conform news.ro.Atacul…

- ​​Compania petroliera Aramco, deținuta de stat, este cel mai mare producator de petrol din lume dar și una dintre cele mai profitabile companii. În condițiile atacului recent asupra acestei companii, problema care se ridica se refera la siguranța acestei industrii dar și la viitorul ei, potrivit…

- Actiunile saudite au scazut puternic, duminica, in urma atacurilor cu drone impotriva a doua unitati majore de productie a petrolului din Arabia Saudita, care au intrerupt peste jumatate din productia de titei a tarii, transmite Reuters.

- Atacurile cu drone care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, atribuite de Administratia Donald Trump Iranului, afecteaza aproximativ jumatate din productia de petrol saudita, informeaza cotidianul Financial Times.

- Preturile petrolului au atins marti maximele ultimelor sase saptamani, crescand pentru a cincea zi consecutiv, pe baza optimismului ca OPEC si alti producatori, intre care si Rusia, vor conveni extinderea masurilor de limitare a productiei, pentru sustinerea cotatiilor, transmite Reuters, potrivit…

- Preturile petrolului au scazut puternic marti, iar pe pe piata americana declinul a fost de peste 3%, din cauza datelor nefavorabile referitoare la industria prelucratoare din Statele Unite si a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, care au influentat negativ increderea investitorilor, transmite…

- Atacurile cu drone asupra industriei petroliere din Arabia Saudita din luna mai si-au avut originea in Irak, nu in Yemen, au concluzionat oficiali americani, ceea ce a atras atentia autoritatilor irakiene, care au solicitat Washingtonului mai multe date in sprijinul acestor afirmatii, a informat vineri…