- In 2010, in mandatul Guvernului Emil Boc, salariile au fost reduse cu 25% in tot sistemul public, in contextul crizei economice mondiale de la acel moment. Boc a fost prezent miercuri, la Bucuresti, la conferinta “Planul Strategic pentru Tehnologiile Energetice” (SET Plan&ENVE), organizata de Ministerul…

- O delegație de funcționari din cadrul Primariei Targu Jiu se va deplasa in Olanda in perioada urmatoare, la arena Johan Cruyff din Amsterdam, dupa ce pe adresa instituției a sosit o invitație de la Clubul Ajax Amsterdam. Astfel, reprezentanți ai Primariei Targu Jiu vor vizita Stadionul din Amsterdam…

- In februarie, BNR a crescut de la 2,9- la 3- prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1- pentru finalul lui 2020. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11-, dupa ce urcase in martie la 4,03-,…

- Intre 3 si 7 mai, temperaturile din Europa vor fi mult mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu risc ridicat de ingheturi severe in multe zone din est, centru si vestul Europei, dar si in peninsula Balcanica. Masa de aer polar a intrat joi in zona Europei, in partea de nord,…

- Romanii consuma si in acest an in jur de 7,5 milioane de cozonaci, chiar daca pretul acestui produs atat de cautat in perioada Sarbatorilor Pascale a inregistrat o crestere de pana in 5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. "Unii patiseri au modificat preturile la cozonaci din cauza tarifelor mari…

- Atmosfera pesimista este așteptata sa se extinda in Europa și SUA, cotațiile futures indicand ca urmeaza scaderi atat pe FTSE-ul britanic cat și pe S&P 500 american. Indicele MSCI pentru Asia Pacific (fara Japonia) a coborat cu 1,5%, la minimul ultimei saptamani, in contexul unui val de…

- Temperaturile vor scadea semnificativ la nivelul intregii tari in perioada 19-21 martie si vor aparea si precipitatii predominant sub forma de ploaie, potrivit prognozei de specialitate pentru perioada 18 – 31 martie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Exceptand perioada…

