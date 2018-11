Preturile locuintelor, mai mari cu 5,6% fata de anul trecut. Cat lasa vanzatorii la pret?

Stiri pe aceeasi tema

- Atat anuntul Bancii Nationale de a plafona nivelul maxim de indatorare pentru cei care vor sa ia credite, cat si raliul dobanzilor din ultimul an au avut efecte asupra vanzarii si cumpararii de locuinte. In timp ce este asteptat ca aceste trenduri sa nu aiba impact asupra preturilor locuintelor, chiriile…

- Locuintele s-au scumpit, in septembrie 2018, la nivel national, cu 1,9% comparativ cu luna august, pana la 1.220 de euro/mp, in special sub influenta segmentului nou, se arata intr-o analiza de specialitate. Capitala se situeaza pe primul loc in clasamentul lunar al cresterilor de pret. Vanzatorii…

- Preturile locuintelor vor ramane stabile pana la sfarsitul acestui an in Bucuresti si in restul tarii, cresterile sau scaderile nefiind mai mari de cateva procente, este de parere Daniel Tudor, CEO si fondator The Concept Real Estate Advisers.

- Prețurile locuințelor din Romania au crescut cu 4,7%, in trimestru al doilea al acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, arata datele Eurostat - Biroul european de statistica.O creștere similara s-a inregistrat in Germania, astfel ca acestea doua au ocupat impreuna locul…

- Preturile locuintelor din Romania au crescut cu 3,1%, in al doilea trimestru din 2018, fata de precedentele trei luni. Aceasta este cea de-a treia crestere semnificativa inregistrata printre statele membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat.

- Chiriile apartamentelor și garsonierelor in Craiova au crescut alarmant in anul 2018, in special in ultimele luni, cu precadere in septembrie, cand studenții se pregatesc de un an nou universitar. Și prețurile locuințelor au crescut fața de anul trecut, iar, in pofida acestor fluctuații, dezvoltatorii…

- In cazul ieșirii Marii Britanie din Uniunea Europeana fara un acord, se poate produce un haos economic, iar prețurile locuințelor din regat sa scada cu 35%, a declarat guvernatorul Bancii Angliei (Bank of England, BoE), Mark Carney, relateaza vineri publicațiile BBC și Financial Times, conform mediafax.…