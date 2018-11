Stiri pe aceeasi tema

- Romania insista sa ramana pe penultimul loc intre țarile membre ale Uniunii Europene din perspectiva cheltuielilor de cercetare-dezvoltare ( C&D) in anul 2017, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu un procentaj de doar 0,5% din PIB, in usoara crestere fata de anul precedent, ne-am plasat alaturi…

- Intrebat despre posibilitatea activarii articolului 7 din Tratat in cazul Romaniei, inaltul oficial al CE a infirmat ca in prezent ar exista discutii in acest sens. "Nu este nicio discutie privind articolul 7 si Romania. Niciuna. Avem un proces in cadrul MCV, haideti sa folosim acest proces.…

- Rata anuala a inflatiei in luna septembrie a scazut usor la 5,03%, de la 5,1% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55%, cele alimentare cu 4,44%, in timp ce serviciile au inregistrat un avans de 2,54%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de…

- In acest an, cea mai mare rata anuala a inflatiei a fost inregistrata in luna mai, respectiv 5,41%, acesta fiind cel mai ridicat nivel din februarie 2013, cand cresterea preturilor de consum a fost de 5,65%. "Preturile de consum in luna septembrie 2018 comparativ cu luna septembrie 2017…

- Romania nu este in situatia Poloniei sau Ungariei pentru a fi in situatia procedurii de sanctiuni impotriva unui stat membru al UE prin articolul 7 din Tratat, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. ‘Principiul egalitatii, si nu numai in Romania, peste tot, presupune…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat, potrivit Agerpres.

- Nivelul prețurilor la bunurile de consum și servicii din Romania a fost cel mai scazut fața de media UE in 2017 (-52%), dupa cel din Bulgaria (-56%), dar are cele mai mici prețuri la alimente, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat . Cele mai mari costuri ale vietii cotidiene se gasesc in Islanda…