Stiri pe aceeasi tema

- Preturile au crescut in ritm accelerat in Romania, pentru a saptea luna consecutiv, inflatia atingand valori de trei ori mai mari decat media Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Eurostat.

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9%...

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9% inregistrat in luna iunie, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). …

- In urma dezvaluirilor generate de modul de intervenție al autoritaților statului in cazul Caracal, in ultima perioada au aparut nenumarate intrebari legate modul de funcționare al Poliției, despre procedurile invechite, dar și despre cum iși selecteaza oamenii care le intra in structuri. Specialiștii…

- Deputat Calota Ica Florica, declarație politica: “Cooperativele agricole, o necesitate pentru fermierii romani” in Politic / on 18/07/2019 at 12:51 / Calota Florica Ica, deputat ALDE de Teleorman, a adus in discuție, in cadrul unei declarații politice susținuta in plenul Camerei Deputaților din 26…

- Prețurile alimentelor comercializate in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, media fiind cu 34,6% mai mica, arata datele Eurostat, citate de Agerpres.ro. Situația vin in contextul in care inflația s-a ridicat la 4,1% in luna mai, Romania avand cea mai mare inflație din UE. Concomitent,…

- Romania a ajuns parcul de rable al Europei. Varsta media a masinilor a sarit de 15 ani, mult peste media tarilor occidentale. Specialistii spun ca piata auto second hand a explodat dupa eliminarea taxei de mediu.

- Cat priveste canalele de comunicare din social media, cercetarea BestJobs releva faptul ca sase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece tin cont inclusiv de acest criteriu…