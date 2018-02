Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, dar acelasi timp a crescut si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, din cauza unei cresteri semnificative a preturilor. Astfel, rata…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Vesti tot mai proaste vin de la Banca Nationala a Romaniei. Preturile vor creste in acest an cu mai multe procente decat era estimat. Mai precis, BNR prognozeaza ca rata medie a scumpirilor va fi de 3,5% fata de estimarea initiala de 3,2 procente. Pretul energiei electrice, acciza pe combustibil care…

- Un studiu al administratorilor portalului de anunturi olx.ro arata ca preturile garsonierelor au crescut cu 9% in 2017 comparativ cu 2016, in timp ce preturile apartamentelor cu doua camere au crescut cu 7%. In cazul apartamentelor cu trei si patru camere, preturile au crescut cu 2%.„In Bucuresti,…

- In ideea ca vom duce la reciclare ambalajele produselor pe care le cumparam, va trebui sa achitam, pe langa prețul produsului, și o garanție pe ambalaj in valoare de 2 lei, bani pe care ii vom primi inapoi cand reciclam ambalajul. Chestiunea e prevazuta in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru la unele benzinarii, iar un litru de motorina este vândut cu 5 lei si 40 de bani, dar poate fi și mai scump. Pretul de acum e cu 20% mai mare decât la sfârsitul lunii august 2017, înainte de…

- „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele si celelalte utilitati. Sigur, acestea nu reprezinta mult in costurile de productie, dar au o influenta. S-a mai scumpit, insa, si transportul, fiind majorate preturile la carburanti, odata cu cresterea accizelor. Toate acestea vor determina majorarea cu…

- Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august, inainte de reintroducerea supraaccizei la carburanti. Si benzina s-a scumpit cu aproape 70 de bani pe litru de la…

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE,…

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a crescut in decembrie cu 12,88% fata de luna anterioara, la 2,049 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 372,024 milioane lei, cu 22,87% mai mica, potrivit datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult în decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, în timp ce, în categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate în cazul combustibililor,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de…

- „Preturile de consum în luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie 2016 au crescut cu 3,3%. Rata medie a preturilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2017 – decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016 – decembrie 2016), calculata pe baza indicelui…

- In luna noiembrie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,23%, in crestere fata de octombrie, cand a fost de 2,63%, si fata de septembrie, cand a fost 1,77%. Datele INS arata ca preturile de consum au crescut in decembrie, in medie, cu 0,32%, comparativ cu luna noiembrie. Marfurile alimentare…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Jurnal de Caras-Severin a informat cititorii vizavi de schimbarile practicate de TUR Resita. Daca pana acum pensionarii beneficiau de 16 calatorii gratuite, lunar, de acum incolo, varstnicii Resitei vor fi obligati sa scoata ceva bani din buzunar. Prețul unui abonament lunar valabil pe toate…

- Ministerul Muncii anunta ca odata cu nou an pensiile vor creste la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii. „Pensiile cresc in 2018, cum au crescut si anul acesta. Pentru acest an, avem in plan si adoptarea legii pensiilor care…

- Preturile petrolului sunt aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și jumatate, dupa o explozie produsa la un oleoduct care aprovizioneaza cel mai mare terminal de export din Libia, incident care a redus productia acestei tari, transmite Bloomberg.Contractele futures pentru petrolul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina – cu 7 bani, transmite…

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 și 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Licitatiile pentru trimestrul I din anul…

- UPDATE Preturile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% si a celor nealimentare cu 4,12%, a anunțat Institutul National de Statistica. Ouăle, untul…

- Conform datelor pubicate, marți, de catre Institutul Național de Statistica, pretul oualor a crescut cu aproape 30%, iar cel al untului cu 7%, în timp ce combustibilii s-au scumpit cu 2,7%.În ceea ce privește capitolul marfuri alimentare, fructele proaspete s-au scumpit…

- Prețul energiei electrice ar putea crește de la 1 ianuarie Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati în regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie pe toate segmentele orare, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Licitatiile pentru trimestrul…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, anunta Institutul National de Statistca (INS). Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2016 – noiembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2015 – noiembrie 2016), calculata…

- Pretul oualor a crescut cu aproape 30%, untul cu 7%, iar combustibilii s-au scumpit cu 2,7%. Tutunul si tigarile cu circa 2%, în noiembrie fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). La…

- La capitolul marfuri alimentare, fructele proaspete s-au scumpit cu 2,2%, laptele si produsele lactate au costat mai mult cu 1,35%, pretul untului a crescut cu 6,9%, iar cel al oualor s-a majorat cu 29,2%, in noiembrie 2017 fata de octombrie 2017.La capitolul marfuri nealimentare, pretul…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%. Asta in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 29,2% in noiembrie fata de octombrie, potrivit datelor publicate marti…

- In luna octombrie, rata anuala a inflatiei a fost de 2,63%, in crestere fata de septembrie, cand a fost 1,77%.Datele INS arata ca preturile de consum au crescut in noiembrie, in medie, cu 0,66% comparativ cu luna octombrie.Marfurile alimentare s-au scumpit cu 0,57%, in medie,…

- Preturile de consum au crescut in luna noiembrie cu 3,2% comparativ cu luna noiembrie 2016, dupa ce alimentele s-au scumpit cu 3,8%, iar marfurile nealimentare cu 4,1%. In acelasi timp, serviciile s-au scumpit cu 0,1%, potrivit INS. In luna octombrie, rata anuala a fost de…

- Pretul apartamentelor in Craiova trece de pragul de 1.000 euro/mp, insa in Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, unde preturile sunt mai ridicate, apartamentele se ieftinesc in noiembrie ca efect al instabilitatii cursului si a cresterii ROBOR, potrivit analizei publicate miercuri de Imobiliare.ro. Pe…

- Inspectorii Ministerului Agriculturii au monitorizat preturile a șase categorii de produse - oua, unt, lapte, zahar, ulei si paine - din trei mari lanturi de magazine: Kaufland, Mega Image si Carrefour. Raportul a vizat evolutia preturilor alimentelor in ultimele doua saptamani. Din raportul Ministerului…

- Preturile gazelor pentru consumatorii casnici au scazut cu 6,3%, in medie, in Uniunea Europeana intre primul semestru din 2016 si primul semestru din 2017, ajungand la 5,8 euro per 100 kWh. Romania a inregistrat cele mai mici preturi la gaze pentru gospodarii in prima jumatate a acestui an (3,2…

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- Prețul mediu al energiei pentru vineri, 24 noiembrie, este de 344 de lei pe MWh, pe piața spot a bursei de specialitate OPCOM, adica în creștere cu 38% fața de acum o saptamâna, când electricitatea costa 249 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului pieței, citate de Agerpres.…

- Prezentarea mondiala a noului model Dacia Duster a avut loc in Grecia, joi seara. Acesta va fi comercializat in Romania la prețuri cuprinse intre 12.350 și 18.750 de euro, au anunțat, joi, reprezentanții producatorului auto. Cea de-a doua generație Duster are o lungime de 4.341 de mm, o lațime de 1.804…

- Chiriile din Cluj pe harta Europei. Cum stam la raportul chirie/salariu fata de Viena, Paris sau Munchen Chiriile in Cluj s-au scumpit semnificativ in ultimii ani, mulți comparandu-le cu cele din orașe precum Viena, Paris sau Munchen. Cauzele sunt diverse: creșterea salariilor (în special…