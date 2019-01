Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea din industrie si servicii va fi caracterizata de o relativa stabilitate in perioada ianuarie-martie 2019, in paralel cu o stabilitate a numarului de salariati si o crestere a preturilor in constructii si comert, arata estimarile managerilor din sondajul conjunctural realizat de Institutul…

- Șefii companiilor din industrie, construcții, servicii și comerț se așteapta la creșteri ale prețurilor in perioada urmatoare, arata rezultatele unei anchete a Institutului Național de Statistica facute printre 8000 de manageri in ianuarie. INS masoara tendințele in afaceri, evaluand soldul conjunctural…

- Rata anuala a inflației a scazut, in decembrie, cu 0,16 puncte procentuale, la 3,27%, reiese din datele Institutului Național de Statistica (INS). Faptul ca a scazut rata anuala nu inseamna ca s-au diminuat prețurile. Inflația, in sine, reprezinta un fenomen de creștere a prețurilor de consum. Practic,…

- Activitatea derulata in industrie, in comertul cu amanuntul si servicii va inregistra o relativa stabilitate in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile vor creste moderat in industrie si constructii, conform tendintelor pe care managerii romani le anticipeaza pentru perioada decembrie 2018 – februarie…

- Un roman a avut lunar un consum al mașinii, in medie, de peste 80 litri de carburant, in creștere ușoara fața de 2017, chiar daca in acest an benzina și motorina s-au scumpit, arata o analiza Libertatea. Combustibilii se scumpisera la un moment dat in 2018 și cu 12% fața de finele anului 2017 , pentru…

- Cartofii sunt legumele care s-au scumpit cel mai mult in acest an, cresterea pretului in noiembrie 2018 fata de decembrie 2017 fiind de 32,07%, in timp ce la marfuri nealimentare cel mai semnificative cresteri de pret au fost consemnate la servicii postale (plus 21,54%), potrivit datelor publicate…

- Sectorul serviciilor a atras cel mai mare numar mediu de salariati, anul trecut, respectiv 35,4% din total, si cel mai mare numar de intreprinderi active - 46,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Comparativ cu anul 2016 numărul total de companii a crescut…

- Cartofii, legumele si conservele de legume, energia termica si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii octombrie fata de septembrie, inregistrand, totodata si printre cele mai mari cresteri de preturi raportat la decembrie 2017, reiese din datele Institutului National de Statistica…