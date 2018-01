Stiri pe aceeasi tema

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna noiembrie 2017, comparativ cu octombrie 2017, un avans de 0,6% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 0,5%, la jumatate fata de avansul de 1% inregistrat in luna octombrie fata de…

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- Pretul petrolului a inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 a inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran.

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- George Mioc, un cunoscut afacerist american de origine romana, atrage atentia asupra creșterii prețurilor combustibilului, in Romania. Omul de afaceri considera Guvernul Tudose responsabil de creșterea prețurilor carburanților."Șoferii romani care in aceste zile circula prin țara sau prin…

- Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42 de lei mai scump decat acum sase luni. La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina – cu 7 bani, transmite…

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- Benzina s-a scumpit cu 8,66% fața de inceputul anului 2017, iar motorina a consemnat o majorare de preț de 11,2%, potrivit unei analize Libertatea bazate pe datele Comisiei Europene. Datele arata insa ca prețurile actuale sunt cu aproape 15% mai mari fața de valorile inregistrate in vara. Vina este…

- Inspectorii Ministerului Agriculturii au monitorizat preturile a șase categorii de produse - oua, unt, lapte, zahar, ulei si paine - din trei mari lanturi de magazine: Kaufland, Mega Image si Carrefour. Raportul a vizat evolutia preturilor alimentelor in ultimele doua saptamani. Din raportul Ministerului…

- Vanzarile de haine, incaltaminte si accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de agentia europeana pentru proprietatea intelectuala. Astfel afacerile legitime din intreaga Europa pierd 43,3 miliarde de euro…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Cele mai recente date Eurostat arata ca prețurile producției industriale au crescut in octombrie cu 0,4% in zona euro și in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta. Cele mai semnificative creșteri au fost raportate in Belgia (2,4%), Irlanda (1,5%), Romania (1%) și Spania (0,8%). Conform datelor…

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale sunt subiectele fierbinti ale iernii, mai ales dupa experienta de la inceputul anului, cand pretul energiei a inregistrat valori istorice, mentinandu-se timp de o sapta­mana la 100 de euro (450 de lei) pe MWh, fata de valorile normale de circa 30 de…

- Agenția Naționala pentru Reglementari in Energetica a afișat astazi noi prețuri-plafon pentru benzina și motorina, care vor fi valabile pana pe 12 decembrie curent. Astfel, un litru de motorina va costa in urmatoarele doua saptamani 15,85 de lei, cu 7 bani mai mult decat pana acum. Totodata, incepand…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad si molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut. Aproximativ 60.000 de brazi și molizi va pune Romsilva in vanzare in acest an, cu ocazia sarbatorilor de iarna. „Cantitatea…

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat. Sursa: http://evz.ro/copiii-romaniei-expusi-riscului-saraciei.html

- „Am fost si eu la unii producatori, am vazut ca la nivelul lor costurile au stagnat si chiar au scazut, dar la comercianti sunt diferente foarte mari. I-am rugat pe toti de pe acest lant sa nu fie lacomi. La oua, pretul la poarta fermei este 52 de bani si ajunge la peste un leu, mi se pare ca distanta…

- Prețurile continua sa creasca in Romania, rata anuala a inflației urcand, in octombrie, de la 1,3% la 2%. Țara noastra a urcat considerabil in clasamentul european al scumpirilor și ar putea ajunge in curand chiar in varful ierarhiei. In timp ce Europa se lupta cu o inflație nemulțumitor de mica și…

- Intr-o perioada in care, de regula, tendinta pe piata imobiliara era de scadere a preturilor la apartamente, cererea mare face ca la Constanta locuintele sa fie mai scumpe acum. Se cauta apartamentele de doua si trei camere in blocuri noi, cu credit ipotecar sau Prima Casa. Daca va tenteaza sa va achizitionati…

- Un producator important de oua de pe piața din Romania care furnizeaza marfa inclusiv in supermarketurile din țara susține ca scumpirea acestui aliment esențial a fost provocata de blocarea importurilor din țari precum Polonia și Cehia, impusa de Uniunea Europeana. Acesta il contrazice astfel pe ministrul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 15 noiembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina crește cu 66 de bani, iar pentru motorina – cu 52 de bani, transmite…

- Potrivit datelor Eurostat, litrul de motorina este mai scump in Romania decat in Luxemburg, tara cu cele mai mari salarii din Europa! In medie, in ultima luna, motorina s-a scumpit cu 26 de bani, iar benzina cu 24 de bani. Cei mai ieftini carburanti din Europa sunt in tara vecina, Bulgaria. Eurostat…

- Pana pe 15 noiembrie, jurnaliștii și bloggerii preocupați de Uniunea Europeana se pot inscrie la concursul Reporter și Blogger European cu materiale publicate de la inceputul anului 2017. Prin aceasta competiție, inițiatorul, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, ii incurajeaza sa se aplece…

- In anii ’90, cand timișorenii coborau din bloc sa iși cumpere paine constatau ca prețul nu mai e același cu cel din ziua precedenta. A fost o perioada in care prețurile se schimbau chiar și in timpul zilei! La ora actuala, Romania nu pare sa fie departe de acele vremuri. Fara vreun motiv anume, in unele…

- Peste 100 de IMM-uri din Romania pot accesa servicii de consultanta finantate de BERD si UE, prin platforma europeana de consiliere in materie de investitii, programul oferind expertiza intr-o gama larga de domenii, precum strategie, promovare pentru export, management financiar, eficienta energetica,…

- Benzina si motorina se apropie de pragul de 6 lei litrul! În câteva luni, combustibilii au ajuns sa coste chiar si cu un leu mai mult pentru un litru. Iar scumpirea nu vine singura. Si preturile alimentelor cresc. Fata de acum o luna, pretul oualor s-a dublat, carnea de porc este…

- Odata cu dezvoltarea Internetului, comerțul on-line a luat amploare antrenand din ce in ce mai mulți jucatori pe piața. Mediul de afaceri s-a schimbat radical. Prin intermediul Internetului se dezvolta astfel o relație de servicii și schimb de marfuri intre ofertant și viitorul cumparator. Specialiștii…

- Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.0%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 10 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile, potrivit unei analize a peco-online.ro . In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 4.4%, ceea…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 1 noiembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina crește cu 16 bani, iar pentru motorina – cu 8 bani, transmite…

- La data de 23 octombrie (ultimele date disponibile), pretul mediu al benzinei vandute in statiile din Romania a fost de 5,07 lei pe litru, iar motorina costa 5,17 lei pe litru. In comparatie cu preturile afisate cu o saptamana in urma, preturile sunt mai mari cu patru bani pe litru, atat la benzina…

- Cele mai recente modificari ale Codului Fiscal anuntate de Guvern vor afecta companiile cu afaceri de sub un milion de euro care au profituri mici, vor pune presiune pe costuri in special in cazul firmelor cu multi angajati si vor accentua problema de sustenabilitate a programului de guvernare.…

- Benzina și motorina s-au scumpit de la inceputul lunii august pana acum cu mult mai mult decat contravaloarea accizelor introduse de catre Guvern, releva datele Comsiei Europene . Reamintim, Guvernul a reintrodus acciza suplimentara de 7 eurocenți pe litru , in doua etape: una de la 15 septembrie și…

- Relațiile internaționale pe care orașul Cugir și le-a creeat, in ultimii ani, sunt intr-o continua dezvoltare ca urmare a proiectelor europene pe care le deruleaza administrația locala. Proiectul „Piețele mici din inima economiei europene (Small Markets at the Heart of the European Economy)” derulat…

- Rata anuala a inflației in zona euro s-a menținut la 1,5% in septembrie, in timp ce in Uniunea Europeana a crescut ușor pana la 1,8%, de la 1,7% in august, prețurile de consum din Romania urcand de la 0,6% in august la 1,3% in in septembrie, arata datele publicate marți de Oficiul European de Statistica…

- In luna septembrie, suma medie solicitata pentru apartamentele scoase la vanzare la nivel national – atat noi, cat si vechi – s-a majorat cu 1,9%, de la 1.141 de euro pe metru patrat util la finele lunii august, pana la 1.163 de euro pe metru patrat util, arata un studiu realizat de imobiliare.ro și…

- Preturile la pompa au urcat din nou, ajungand vineri la 5,2 lei/litru pentru motorina si benzina (fata de 5,05 lei/litru in zilele anterioare) si la 2,4 lei/litru pentru gazul petrolier lichefiat (GPL), fata de 2,2 lei/litru. Soferii cred ca aceste scumpiri sunt „gaz pe focul tensiunilor politice”.…

- Carburanții s-au scumpit din nou, prețurile la pompa ajungand vineri la 5,2 lei/litru pentru motorina si benzina (fata de 5,05 lei/litru in zilele anterioare) si la 2,4 lei/litru pentru gazul petrolier lichefiat (GPL), fata de 2,2 lei/litru. Șoferii cred ca aceste scumpiri sunt „gaz pe focul tensiunilor…

- Prețurile la locuințele din Romania au urcat cu 4,9% in trimestrul doi din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a treia mare creștere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS In februarie, Comisia europeana a notificat Romania ca a declansat procedura de infringement pentru legea care obliga marii comercianti sa vanda 51% produse locale. „Suntem in discutii la Uniunea Europeana cu aceasta lege, sunt proceduri pe care le urmam”,…

- O privire asupra ultimului raport al DG Energy, directoratul pentru Energire al Comisiei Europene arata ca Romania plateste cel mai mare pret din zona, si al patrulea din Uniunea Europeana pentru gazele pe care le importa. Astfel, la noi, pretul mediu angro al gazelor naturale a fost, potrivit datelor…