- In afara ofertei speciale, pretul versiunii cu WiFi de 32 GB este 329 de dolari, in timp ce varianta cu 128 GB costa cu 100 de dolari mai mult. Preturile sunt 459 dolari respectiv 559 dolari pentru modelele cu conexiune de date. Desi este cea mai ieftina tableta din portofoliul Apple, noul…

- Pachetul de proiecte de legi controversate depuse in ultimele doua luni ale anului 2017 de PSD-istul Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul mitraliera“ sau „deputatul AKM“, au inceput sa fie discutate in comisiile din Parlament si sa primeasca avize pozitive, chiar daca unele prevederi incalca…

- N-a mai ramas mult timp pana cand creștini ortodocșii vor sarbatori Paștele, iar crescatorii de miei au vești proaste. Pe langa faptul ca pot onora comenzile cu greu, pentru ca Paștele este foarte devreme, prețurile vor crește.

- Construcția casei tale reprezinta un pas important in viața ta, insa, daca nu ești atent și daca nu pui la punct toate detaliile inainte de a incepe construcția propriu-zisa, s-ar putea sa faci cateva greșeli care vor costa o avere și care vor transforma toata aceasta etapa frumoasa intr-un vis urat…

- In aceasta perioada, gospodarii care cauta rasaduri, puieti de pomi, seminte, butasi, tuberculi si alte plante pentru primenirea gradinilor sunt intampinati de producatori si de importatori cu astfel de sortimente. MEDIAFAX va prezinta cum arata aceasta oferta in marile piete din tara. …

- Ce se va intimpla dupa alegerile din Italia? Nimic. O explozie intre ruine produce tot ruine. Un urlet dezordonat a gonit de la pupitru partidele birocratice ale centrului. Italienii au comunicat nimanui si in special surzilor ca sint speriati de viata pe care o traiesc.

- Constructia noului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) va costa 255 de milioane de euro, a anuntat joi Guvernul Olandei, citat de publicatia EUObserver, scrie Mediafax.Raymond Knops, adjunct al ministrului olandez de Interne, a semnat joi contractul pentru construirea noului…

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogramul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200…

- Sunt peste10 ani de cand au aparut declaratii pe marginea ideii de a construi o linie de mare viteza intre Bucuresti si Budapesta si despre integrarea Romaniei in randul tarilor europene unde trenurile au viteze decente. Marti, subiectul a revenit in actualitate, in conditiile in care in Ungaria trenurile…

- Deputatul Marcel Ciolacu a anuntat, zilele trecute, ca Ministerul Transporturilor a demarat licitatia pentru studiul de fezabilitate al proiectului privind construcția centurii de este a municipiului Buzau. Practic, este primul pas important de 11 ani incoace in derularea proiectului, 2007 fiind anul…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Tema amenajarii centurii de est a municipiului Buzau a redevenit de actualitate, zilele trecute, atunci cand presedintele PSD Buzau, Marcel Ciolacu, fost vicepremier in Guvernul Tudose, a anuntat ca Ministerul Transporturilor a demarat licitatia pentru studiul de fezabilitate al proiectului.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 7 martie, un litru de litru de benzina va costa cu 13 bani mai mult, iar unul de motorina – cu 27 de bani,…

- Constructia noului Spital de Urgenta "Sfantul Vasile cel Mare" din Sectorul 1 ar putea incepe la sfarsitul anului viitor, urmand ca lucrarile sa dureze aproximativ patru ani. Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare pentru…

- ​Jaguar a prezentat varianta de serie a primului sau SUV 100% electric numit i-PACE, model construit in Austria si care va fi livrat incepand cu luna iulie. Este un moment important pentru piata auto, fiindca vorbim de lansarea primului SUV electric premium de la Tesla Model X incoace. Preturile pornesc…

- Contractul pentru constructia Variantei de Ocolire Sud a municipiului Timisoara, in valoare de peste 272,4 milioane de lei fara TVA, a fost atribuit TIRRENA SCAVI S.p.A, a anuntat, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Conform CNAIR, a fost desemnata castigatoare…

- Una dintre problemele cel mai des ridicate de reprezentantii service-urilor o reprezinta dorinta de a dialoga direct cu reprezentantii autoritatilor, pentru a le transmite problemele cu care se confrunta si a primi raspunsuri direct de la acestia. In acest scop, sambata, 24 februarie, incepand…

- Cel putin 20 de oameni au fost evacuati dintr-un cartier al capitalei italiene Roma, dupa ce drumul s-a prabusit langa un santier. Santierul a fost inchis iar primarul promite ca vinovatii vor plati.

- Al doilea parc ca marime din Cluj-Napoca a intrat în proprietatea Primariei Cluj-Napoca printr-o hotarâre de guvern data în iulie 2017. Ministerul Transporturilor a avizat proiectul prin care terenul de 5,3 hectare au intrat în proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca.…

- Un urias om de zapada de pana la zece metri inaltime este construit intr-un mic orasel din Bavaria din apropiere de Bayreuth pentru carnavalul din acest an, informeaza vineri DPA. Cei zece constructori ai omului de zapada au inceput sa lucreze de vineri dimineata, a declarat Wilhelm Zapf, din cadrul…

- Sute de kilometri de sosea de mare viteza ar urma sa fie construiti in urmatorii ani, in Romania. Cel putin acestea sunt promisiunile Guvernului Dancila. Pana in 2020 am putea avea 350 de kilometri noi de autostrada, iar in urmatorii trei ani ar urma sa fie construiti alti 310 kilometri de sosea de…

- O saptamana de vacanța și veselie! Vino in perioada 6-11 februarie și descopera Superland! Un concept nou, fara taxa de intrare, cu posibilitatea de a plati fiecare atracție, la alegerea ta! Food Court, o multitudine de atracții și Boutique Shopping Center, toate pentru tine și familia ta! Imbarcați-va…

- Preturile biletelor pentru partida FC Dinamo – FCSB:Peluza Catalin Hildan (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza Catalin Hildan (Inel III): 10 lei; Peluza FCSB (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza FCSB (Inel III): 10 lei;Tribuna II EST (sectoarele 112, 113,…

- Prețurile la pompa continua sa creasca luna de luna, Romania fiind campioana scumpirilor la combustibili din UE in ultima jumatate de an. Pragul de 6 lei pe litru este deja depașit de anumite sortimente de carburanți. Patronatele din Transporturi solicita Guvernului sa elimine supraacciza la carburanți…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, sustin crescatorii de animale afiliati ACEBOP, cerand supermarketurilor sa revizuiasca preturile pentru a incuraja consumul.

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a preluat marti, la ora 14.00, portofoliul Sanatatii de la Florian Bodog, cel care a ocupat aceasta pozitie atat in Guvernul Grindeanu cat si in Guvernul Tudose.

- Compania Samsung va prezenta oficial noule flagshipuri Galaxy S9 și S9 în data de 25 februarie, ia precomenzile vor începe din 2 martie.De asemenea, coreenii au anuntat deja cat va costa Galaxy S9 si S9+ in Coreea de Sud. Astfel, pretul pentru noul flagship va porni de…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Finala dintre Halep și Wozniacki este așteptata cu sufletul la gura de toata lumea și cel mai probabil Arena Rod Laver va fi plina la ora partidei. Cele 14.820 de locuri vor fi prea…

- Dupa mai multe tentative esuate in ultimii ani, Ministerul Transporturilor incearca din nou sa treaca muntii cu Autostrada A 3 (Bucuresti-Bors). Constructia tronsonului Ploiesti-Brasov, care va...

- Consiliul de Administratie al companiei miniere Cupru Min SA anunta rezultate economice cu ”cresteri importante” in anul 2017. Potrivit unui comunicat de presa, veniturile totale ale companiei au crescut anul trecut cu 35,8% fata de 2016, iar capitalurile proprii cu peste 55%. Veniturile din exploatare…

- Ana Maxim Veste buna pentru cei care sunt la schi in Azuga. Incepand de ieri, la calatoriile cu Telegondola din Azuga au fost aplicate o serie de promoții ce vor fi valabile pana pe 31 ianuarie a.c. Astfel prețul unei cartele cu cinci calatorii (30 de puncte) se reduce de la 95 la 85 de lei, cel al…

- Am vazut la televizor ca exista o noua formula de asigurare obligatorie, și anume, o polița RCA cu decontare directa, prin care, in caz de accident, plata o face mai operativ firma la care m-am asigurat eu, chiar daca vinovat este celalalt șofer. Cat costa o astfel de polița? (Anghel Iulian, Ilfov)…

- Inceput de an. Cu multe sarbatori. Mult prea multe! Cu mese incarcate și bauturi alcoolice curgand rau. Se pare ca moldovenii noștri nu au invațat nimic. Sunt incurabili, cind vine vorba de petreceri, chefuri și beții. Tot anul se vor plange ca sunt saraci, ca nu au o bucata de paine pe masa, dar de…

- Astazi, la ora 14.00, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei proiectarea si executia obiectivului "Pod suspendat peste Dunare". Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.In prezenta…

- Alimentele de baza au inceput anul cu preturi in usoara scadere fata de finele anului, dar unele dintre ele sunt mult mai scumpe decat in perioada similara a anului trecut. Exceptie face carnea de porc care este mai ieftina fata de ianuarie 2017. Carnea de porc s-a ieftinit fata de anul trecut…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de control la Compania de autostrazi (CNAIR), potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor. CNAIR e condusa de Stefan Ionita, iar Adrian Mladinoiu face parte din conducere. Ambii sunt considerati apropiatii lui Liviu Dragnea. ...

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2.

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT). Potrivit unui comunicat al MT,…

- In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 100 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, iar peste 40 au depasit viteza regulamentara. Ca masura complementara, au fost retinute in vederea suspendarii 22 de permise de conducere, dintre care 20 pentru…

- Jurnal de Caras-Severin a informat cititorii vizavi de schimbarile practicate de TUR Resita. Daca pana acum pensionarii beneficiau de 16 calatorii gratuite, lunar, de acum incolo, varstnicii Resitei vor fi obligati sa scoata ceva bani din buzunar. Prețul unui abonament lunar valabil pe toate…

- Apple va lua aceasta masura din cauza numarului redus de comenzi. Conform unui raport publicat de DigiTimes, comenzile pentru iPhone X nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor. Prin urmare, Apple ar putea sa reduca pretul de vanzare, ca sa stimuleze cumpararea noului gadget. Mai…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a publicat datele referitoare la valoarea monedelor și bancnotelor jubiliare și comemorative oferite spre vinzare de catre BNM prin intermediul bancilor licențiate. Potrivit Bancii Centrale, in ansamblu au fost oferite spre vinzare peste 40 de monede de aur și argint…

- O noua harta a metroului din Capitala, ce include viitoarea Magistrala 7 Bragadiru – Voluntari, arata statiile de pe linia ce va traversa doua mari cartiere: Rahova si Colentina. Magistrala 7 va face legatura intre zona centrala a Capitalei si cartierele Alexandriei-Rahova, in sud-vest, si Obor-Colentina,…

- In ciuda promisiunilor facute in vara acestui an de oficiali ai Transporturilor si CNAIR, niciun km de autostrada nu a fost construit in acest an. In iunie, ministrul Razvan Cuc si directorul Stefan Ionita anuntau ca se vor construi si da in folosinta 90 km pana la sfarsitul anului.