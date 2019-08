Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9% inregistr...

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9% inregistrat in luna iunie, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). …

- El a prezentat, miercuri, raportul anual pentru 2018 al Bancii Nationale a Romaniei si a fost intrebat de jurnalisti cum comenteaza cifra anuntata de INS."Buna. Cifra este buna si ne avantajeaza din punctul de vedere al credibilitatii. Ne asteptam partial la ea. Personal, nu credeam ca…

- Romania are cel mai scazut nivel de acceptare a cardurilor din Europa, cu 10 terminale POS la 1000 de locuitori, in timp ce media europeana este de aproximativ 30 de terminale la 1000 de locuitori, a declarat marti managerul de tara al VISA, Elena Ungureanu. "In momentul de fata ne preocupa foarte mult…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti va acorda si in anul 2019 doua premii pentru mass-media, intitulate "Quo vadis, Europa?" si "Romania - o mica Europa". Prin intermediul celor doua premii pentru mass-media vor fi distinse creatii publicistice remarcabile din presa romaneasca (de limba romana si germana)…

- Pagubele produse de un autoturism parcat intra in sfera de utilizare obișnuita a unei mașini și, astfel, asiguratorul este obligat sa plateasca și prejudiciile cauzate. Este o decizie recenta a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), ce va fi respectata și in Romania. In speța analizata de CJUE,…

- Preturile de consum au crescut cu 0,46% in mai 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 3,22% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 4,1%. Inflația a crescut pe fondul scumpirii alimentelor cu 5,24%, a mărfurilor nealimentare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Romania are, in prezent, o rata de absorbtie a fondurilor UE de aproximativ 29%, foarte aproape de media europeana, care este de 31%. "Ne-am propus, prin programul de guvernare, sa acceleram ritmul de cheltuire a banilor alocati tarii noastre de la bugetul…