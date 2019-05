Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2019, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,8% fata de luna februarie 2019. Comparativ cu luna martie 2018, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 5,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Maia Morgenstern revine la Timisoara, alaturi de Mircea Rusu, intr-o piesa de exceptie, „Amantul” de Harold Pinter, care va fi jucata pe scena operei timisorene in 6 mai, de la ora 20,00. O comedie din care nu lipsesc accentele dramatice dar nici subtilitatile ironice, situatii aflate intre real si…

- Polițiștii timișoreni au avut parte de o aventura ca-n filme noaptea trecuta. Oamenii legii au vazut o mașina ruland cu viteza pe strada Simion Barnuțiu și i-au facut semn sa opreasca. Șoferul a apasat insa accelerația, iar oamenii legii au pornit in urmarirea lui. Suspectul a mers pe Take Ionescu,…

- Spectacolul teatrului maghiar „Csiky Gergely” din Timisoara, „La comun”, in regia lui Radu-Alexandru Nica, se va juca in 20 martie in cadrul celei de-a XVIII-a editii a campaniei nationale „Artisti pentru Artisti”, organizate de UNITER pentru a sprijini artistii care se confrunta cu probleme de sanatate…

- Aeroportul Internațional Iași a inregistrat, la finalul lunii februarie, un flux sporit de pasageri. Datele oficiale arata ca traficul a crescut luna trecuta cu peste 22% fața de aceeași perioada a anului precedent, ajungand la 90.687 de calatori. Dintre aceștia, 46.658 au fost imbarcați și 44.029 debarcați.…

- In septembrie 2016, primaria se lauda cu o victorie istorica in instanța: proprietarii Casei Muhle au fost obligați sa readuca ruina din Balcescu la starea inițiala din 2012, dupa un proces care a durat doi ani. In caz contrar, municipalitatea putea interveni și apoi sa recupereze banii de…

In deplin acord cu tendinta inregistrata la nivel national, ritmul scumpirilor din cele mai mari piete rezidentiale ale tarii a incetinit vizibil. Potrivit ...

- Potrivit unui raport de piața realizat de Imobiliare.ro, proprietațile rezidențiale din Romania (apartamente și case) s-au apreciat cu 1,6% in cel din urma trimestru din 2018 fața de cele trei luni anterioare. Pe parcursul intregului an, prețurile solicitate de catre vanzatori s-au majorat, per ansamblu,…