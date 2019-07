Preţurile apartamentelor continuă să se stabilizeze, cererea de locuinţe este mai mare decât anul trecut "Comparand statisticile oficiale privind activitatea de tranzactionare cu datele despre cererea si oferta de locuinte din piata, poate fi observata o aparenta contradictie. Astfel, daca volumul tranzactiilor imobiliare incheiate la nivel national este mai mic decat in perioada similara a anului trecut, cererea pentru proprietati rezidentiale de vanzare este mai ridicata decat in urma cu 12 luni, in vreme ce oferta este, dimpotriva, mai scazuta", se arata in comunicatul imobiliare.ro, potrivit news.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

