Preturile alimentelor cresc accelerat in Romania. Cel mai rapid se scumpesc cele sanatoase!

Stiri pe aceeasi tema

- ”Romanii au avut o mare realizare, o imensa realizare in istoria lor, și asta e unirea tuturor romanilor” – Lucian Boia. Indiscutabil, Centenarul Marii Uniri este cea mai frumoasa poveste din cartea neamului romanesc. Carte ce a umplut cu ambrozie mintea iubitorilor de Țara, neam și datini. Cum cartea…

- Romania se afla, pentru prima data in istoria sa post-decembrista, in fata unei optiuni. Acum, spre deosebire de anii '90, elitele puterii din Romania au de ales intre mai multe modele. Ceva ce n-am mai avut din perioada interbelica.

- Romanii considera investițiile imobiliare drept cele mai bune și mai sigure investiții. In acest context, saptamanal, dezvoltatorii imobiliari anunța noi investiții in diverse orașe din Romania. Prețurile apartamentelor cresc, iar cumparatorii prefera blocurile noi. Companiile cauta sa-și extinda spațiile…

- Inflația aduce un nou val de scumpiri in perioada urmatoare. Guvernatorul Mugur Isarescu spune ca rata inflatiei a crescut mai ales din cauza pretului legumelor si cel al gazelor naturale. Mai mult, masurile programate de Guvern pentru anul urmator, cum ar fi majorarea salariilor, ar putea aduce un…

- Prețurile la cazare in Alba Iulia și in localitațile din apropiere, in preajma zilei naționale, au explodat. Asta face face ca puțini romani de rand sa iși permita sa participe la sarbatoarea celor 100 de ani de Romania. Este și cazul a cinci frați raspandiți prin lume, care ar vrea sa vina și sa se…

- Romanii care fumeaza vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare, intrucat țigarile se vor scumpi in perioada urmatoare, intrucat Romania trebuie sa respecte in totalitate Directiva 64/2011 a Comisiei Europene privind acciza impusa pentru tigarete, masura ce va creste costul unui pachet de…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, coform datelor Institutului National de Statistica (INS). Surpriza: pretul la carnea de porc.…

- Citricele si fructele meridionale, dar si ouale s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii august fata de iulie la categoria produselor alimentare, in crestere fiind si tarifele pentru gaze naturale, energie electrica si tarifele serviciilor postale si de transport aerian, reiese din datele Institutului…