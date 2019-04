Stiri pe aceeasi tema

- Iepure marinat cu masline 1. Se portioneaza carnea de iepure, se spala in apa rece apoi se asaza intr-o craticioara, turnand marinata (se amesteca toate ingredientele) deasupra si se da cateva ore la rece (ideal ar fi de seara pana dimineata). 2. Se scoate carnea de la marinat si se…

- Cresterea preturilor de consum s-a temperat in martie la 0,49% fata de februarie, insa rata anuala a inflatiei a urcat la 4%. Potrivit datelor publicate marţi de Institutul naţional de Statistică (INS), alimentele s-au scumpit cu 4,45%, mărfurile nealimentare cu 4,15% şi serviciile…

- Cresterea preturilor de consum s-a temperat in martie la 0,49% fata de februarie, insa rata anuala a inflatiei a urcat la 4%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,45%, a marfurilor nealimentare cu 4,15% si a serviciilor cu 3,18%, potrivit datelor publicate marti de Institutul national de Statistica…

- In comparatie cu ianuarie 2019, inflatia anuala a scazut in sapte state membre al Uniunii, a ramas stabila intr-una si a crescut in 19. Cele mai scazute rate anuale ale inflatiei din februarie au fost inregistrate in Irlanda (0,7-), urmata de Grecia, Croatia si Cipru, fiecare cu cate 0,8-. Rata anuala…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%. Rata în inflației a urcat pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a mărfurilor nealimentare cu 3,74% şi a serviciilor cu 3,08%, potrivit…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…