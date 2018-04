Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai scump a fost adjudecat un Lamborghini din 2006, care i-a apartinut lui Harry Mironescu, patronul clinicii Sabyc, acuzat si condamnat la inchisoare pentru trafic de ovule. Masina, care a zacut timp de doi ani intr-o parcare a Fiscului, a fost data cu 57.000 de euro. In urma cu 4 ani, instanta…

- Au trecut deja trei luni din 2018, iar noi am reusit, la Go4it, sa testam cateva smartphone-uri populare sau importante, printre care se numara Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Lite sau Huawei P20 Lite. Va prezentam lista acestora, dar si concluziile la care au ajuns autorii, pentru…

- Strigator la cer: la o licitatie de vanzare a lemnului dintr-o padure a statului, firma care a oferit pretul cel mai mare a fost descalificata deoarece a mai pus 50 de bani pentru un metru cub pe langa pretul fix ofertat @ Corneliu Parascan, directorul Directiei Silvice Iasi, prefera sa vanda lemnul…

- SC Mymob Myjob SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 4.632 mp, situat in com Topalu, str. Soarelui, nr.710, jud. Constanta, inscris in CF 10223 a com Topalu, cu deschidere de 134,6 ml la strada Soarelui distanta pana la Dunare este de aproximativ…

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Reprezentanta Comisiei Europene a precizat, luni, pentru MEDIAFAX, ca nu comenteaza despre documente aparute in presa „din surse neoficiale”, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, continea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va achizitiona anul acesta, prin licitatie publica, autospeciale in valoare de peste 100 de milioane lei pentru structurile sale, informeaza un comunicat al institutiei, transmis duminica...

- Fiscul a scos la licitatie toate automobilele ajunse in proprietatea statului. Masinile, care au fost confiscate la vama, sunt vandute la pret de chilipir, unele vehicule fiind cu 30 la suta mai ieftine.

- Acestea au fost evaluate la un pret total de peste 423.000 de lei, insa pretul de pornire la licitatie este de putin peste 200.000 de lei. Fiind a patra licitatie, pretul s-a injumatatit, conform legii. Tot de la ora 10 vor mai fi scoase la licitatie si 10 bunuri ce apartin societatii SC Traian Multipresc…

- Ar urma sa fie intre 50 și 3000 de euro, in funcție de norma de poluare Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. Am aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula…

- TAXA AUTO 2018. Masinile vor fi taxate pentru poluare intre 50 de euro si 2.500 - 3.000 de euro. Pentru calcul va conta coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon. Aceasta este varianta de lucru in acest moment, potrivit unor surse oficiale. Noua taxa se va aplica cel mai devreme…

- Anul acesta, Opel 24h va avea loc in perioada 16-17 martie și, fiindca experiența anilor trecuți a demonstrat un interes major pentru acest gen de campanie, programul de lucru la Opel West Oradea va fi prelungit dupa cum urmeaza: Vineri, 16 martie: 09:00-21:00 Sambata, 17 martie: 09:00-21:00…

- ANAF scoate la licitatie automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de preturile de pe piata, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totusi, este o decizie buna sa-ti achizitionezi un automobil confiscat?…

- Doua masini sport clasice din anii 60 au fost vandute la licitatie in Statele Unite pentru mai bine de 3 milioane si jumatate de dolari. Vehiculele, extrem de rare, au fost gasite intr-un garaj care urma sa fie demolat.

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor, scrie…

- Un hot a fost prins in flagrant in timp ce fura capace de la rotile masinilor parcate intre blocuri. Scenele incredibile s-au petrecut in Pitești. Acesta venise la furat cu propria mașina. Și-a tras o gluga pe cap și o cagula pe fața, dar a avut mare ghinion. Totul s-a petrecut in cartierul Gavana din…

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA a organizat pana in prezent sapte licitatii pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal dupa cum urmeaza: 10 noiembrie 2017 - pret de pornire 3,4 milioane euro + TVA 23 noiembrie 2017 - 3,06 milioane de euro + TVA 15…

- Licitatia publica cu strigare pentru vânzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, a saptea de la începerea procedurii de lichidare, care a avut ca suma de pornire 1.374.

- Smartphone-urile Apple au reusit sa castige notorietate in ultimii ani atunci cand vine vorba despre securitatea datelor, compania refuzand sa deblocheze telefoane confiscate de FBI. Se pare ca sistemul de securitate din iOS este in mare parte impenetrabil prin metode traditionale, in special pe dispozitive…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Tariful de referinta a fost gandit ca o valoare strict orientativa in functie de care clientul de RCA sa isi dea seama daca oferta facuta de firma de asigurare este sub media pietei sau deasupra ei. La calculul tarifului de referinta, Deloitte a utilizat datele furnizate chiar de firmele de…

- Motorul de baza este unul 100% Renault, respectiv propulsorul TCe cu 4 cilindri de 1.3 litri care ofera o putere maxima de 120 CP. Acest motor poate sa fie cuplat si la transmisia 7 DGT cu dublu ambreiaj, insa si cu o transmisie manuala cu 6 trepte clasica. Motorul…

- Tranzactia prin care statul a vandut, in urma unei licitatii cu un singur participant, trei complexe de rachete antiaeriene unei companii dubioase, „S-Profit", cu sediul in Marea Britanie, dar cu radacini si activitati de milioane de USD in Ucraina, a fost finalizata tacit, in vara anului 2017, cand…

- OSCAR 2018 | Sandra Bullock si Nicole Kidman, doua dintre vedetele care vor inmana trofee Noua lista de prezentatori de la gala Oscarurilor din 2018 a fost anuntata de producatorii evenimentului, Michael De Luca si Jennifer Todd. Helen Mirren, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Jane Fonda, Jodie Foster…

- Conform Codului Rutier, pentru a fi condus pe drumurile publice, orice autovehicul trebuie dotat cu trusa medicala. Mulți dintre șoferi nu știu insa ce trebuie sa conțina acea. Pe langa cele doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, fiecare mașina trebuie echipata cu trusa…

- Bilete Tarom de la Timișoara spre Iași și Cluj-Napoca. Compania naționala aeriana TAROM a pus in vanzare miercuri, 28 februarie, biletele pe rutele Iași – Timișoara și Cluj Napoca – Timișoara. Aceste rute vor fi operate, din data de 1 aprilie 2018, cu aeronave ATR 42, informeaza boardingpass.ro. Orar…

- Apple Inc este in discutii pentru un contract pe termen lung cu furnziorii ce i-ar putea livra cobalt pentru bateriile sale, conform Bloomberg care a citat surse din piata. Producatorul de iPhone cauta contracte pentru a cumpara mai multe tone metrice de cobalt pe o perioada de 5 ani sau…

- Samsung Galaxy S9 va fi anuntat pe 25 februarie. Din 16 martie va fi in magazine, conform informatiilor de pana acum, iar camera foto va fi cea mai importanta caracteristica. Conteaza insa si ce pret va avea, in special in Romania, scriu cei de la Playtech. Samsung Galaxy S9 va fi un pic mai…

- Zentiva N.V. inițiaza oferta publica de cumparare a acțiunilor Zentiva S.A. (fosta Sicomed S.A. – Fabrica de Medicamente) București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii…

- James Bond se desparte de masina sa personala Aston Martin. Actorul Daniel Craig, care a jucat rolul agentului 007 în patru filme, scoate la licitatie în scopuri caritabile autovehiculul în editie limitata realizat special pentru el de Aston Martin

- Liviu Dragnea a anuntat la sfarsitul sedintei CeXn, ca s-a decis ca 27 din 93 de secretari de stat sa plece din functii in urma evaluarilor. Surse din sedinta au declarat ca a existat un tabel prezentat in sedinta pe baza carora s-au facut epurarile. Astfel, au fost secretari de stat a caror activitate…

- O soferita a transformat o parcare intr-un cimitir de masini, in doar cateva clipe, cat a incurcat - se pare - pedala de frana cu acceleratia. Cu o viteza uluitoare, spun martorii, a urcat cu bolidul de multi cai putere pe trotuar, a rupt un stalp de iluminat din beton apoi a luat la rand ca la popice…

- Codin Maticiuc a facut o dezvaluire incredibila legata de viața sa personala. La doua luni dupa desparțirea de Flavia, celebrul blogger a atras, din nou, atentia asupra lui, dupa ce a postat pe contul personal de socializare un mesaj cu referire la Madalina Ghenea.

- Consiliului Local al municipiului Brașov va aproba prețul pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produse in cogenerare) și respectiv tarifele pentru activitațile de transport, distribuție și furnizare a energie termice, pe baza de gaze naturale, de catre Serviciul Public…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Covoarele, tapiseriile din lana si accesorii ale sotilor Ceausescu au fost cele mai disputate obiecte in licitatia "Epoca de Aur", organizata miercuri seara, doar online, la Artmark, loturile fiind adjudecate si la preturi de peste 1.000 de euro, scrie NEWS.RO. Citeste si: Tariceanu, mesaj…

- Lista miniștrilor din Cabinetul Dancila urmeaza sa fie votata in ședința Comitetului Executiv Național al PSD de vineri, 26 ianuarie. In ultima saptamana au avut loc negocieri-maraton, care continua și in noaptea de joi spre vineri.Liviu Dragnea a avut in ultimele zile discuții cu majoritatea…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, in timp ce prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru, potrivit datelor serviciului de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana, Oil bulletin. In prima zi…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in vanzare mașini bune la prețuri extrem de mici, practic adevarate chilipiruri. Ofertele sunt uimitoare și incep de la 100 de euro. Pe site-ul oficial al ANAF puteți gasi mai multe autoturisme ajunse in posesia statului in diverse moduri, confiscate…

- Potrivit celei mai recente liste a persoanelor juridice care inregistreaza restanțe la bugetul local al municipiului Barlad, suma datorata de agenții economici este de circa un milion de euro. Așa cum s-a aprobat la inceputul anului 2016 de catre Consiliul Local Barlad, primaria difuzeaza periodic lista…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, joi, in exclusivitate pentru „Evenimentul zilei”, ca președintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, este luat in calcul pentru o funcție de ministru in viitorul Guvern Viorica Dancila.

- Consilierul local Irina Rus (PSD) din orasul aradean Santana il acuza pe primarul Daniel Tomuta (PNL) ca are interese legate de vanzarea unui teren situat in centrul localitatii, in vecinatatea Primariei, care a fost scos la licitatie la un pret ce ar fi mult mai mic fata de pretul zonei.Intr-o…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Potrivit lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, dar și altor surse din partid, pe lista posibililor viitori…

- Dupa ce s-a declarat suparat pe Carmen Dan, actualul Ministru de Interne și a declarat ca așteapta demisia sa, premierul Mihai Tudose a inceput sa faca lista cu posibili inlocuitori pentru acest portofoliu extrem de important in aceasta...

- In ultimii ani, mai multe unitati de cazare au fost scoase la licitatie, din cauza datoriilor inregistrare de firmele in umbra carora functionau. Dupa Diana, Select si Pensiunea Mya, a fost scos la licitatie si hotelul de trei stele Krone. Lichidatorii judiciari cer pe hotel nu mai putin de 3,9 milioane…